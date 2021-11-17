ДТЕК, Байєр, Київстар та інші. Фокус назвав 39 найкращих роботодавців України

На основі опитування HR-експертів визначено найпривабливіші для працевлаштування компанії в 13 галузях економіки

У листопаді 2021 року журнал "Фокус" опублікував черговий рейтинг найкращих роботодавців. У кожній із 13 галузей, які, на думку видання, складають основу економіки України, із 5-8 найбільших гравців на підставі опитування авторитетних HR-експертів обрали ТОП-3 лідерів. Детальніше зі списком опитаних експертів і методикою рейтингу можна ознайомитись у публікації Фокусу в журналі №45 (735) від 12.11.2021 або на сайті видання "Талантам платять більше. Рейтинг найкращих роботодавців України 2021 року".

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Компанії оцінювали за десятибальною шкалою. Найкращих виділили, виходячи з середнього арифметичного. Зокрема рейтинг показав, що високим авторитетом на ринку праці користуються провідні IT-компанії, які залучають високим рівнем винагороди та наповненням соцпакету. Наприклад, у компанії GlobalLogic співробітникам надають медстрахування з оплатою масажу та стоматології, а також Wellbeing Deposit на заняття спортом або покупку інвентарю, спа-процедури або тренінги з ментального здоров'я.

Лідируючу позицію в категорії "Фармацевтика" зайняла компанія "Байєр" в Україні — частина глобального концерну Bayer AG. Тренінги в університеті Bayer Academy допомагають співробітникам підприємства розвивати свої компетенції, а доступ до вакансій компанії по всьому світу відкриває можливість для побудови кар'єри за кордоном.

Рейтинг Фокусу підтвердив авторитет на ринку праці провідного мобільного оператора — компанії "Київстар", де працює близько 3,5 тис. осіб. Зокрема, у цій компанії діє програма "Київстар Returnship", яка допомагає "дорослим" фахівцям після перерви в кар'єрі пройти стажування в компанії з перспективою подальшого працевлаштування.

У секторі "Енергетика" можна назвати компанію "ДТЕК Енерго". Працівники підприємства мають доступ до навчальних програм у корпоративному університеті Academy DTEK, який є освітньою платформою для всіх компаній енергетичного холдингу ДТЕК.

Повну версію рейтингу найкращих роботодавців Фокусу та про HR-практики лідерів читайте в журналі №45 (735) від 12.11.2021 та на сайті Фокусу "Талантам платять більше. Рейтинг найкращих роботодавців України 2021".