На дорожные работы в 2018 году выделят 40 млрд грн

В 2018 году на дорожные работы будет выделено 40 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Объем средств, которые в этом году доступны и могут быть потрачены на выполнение дорожных работ, составляет около 30 млрд грн. В следующем году этот объем будет увеличен до 40 млрд грн", – сказал Гройсман во время ознакомления с ходом работ на трассе Н-01 Киев – Знаменка в Киевской области. Работы на этом участке начались 2015 году и сейчас находятся на завершающей стадии.

Премьер пояснил, что источниками финансирования станут ресурсы Дорожного фонда, ресурсы от децентрализации и средства от перевыполнения плана по таможенным поступлениям.

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Ранее сообщалось, что на развитие дорожной инфраструктуры будут направлены средства, полученные от реструктуризации облигаций госзайма.