Как "кинуть" на 200 тысяч гривен при обмене валюты: ивано-франковский вариант

В Ивано-Франковске под предлогом обмена валюты мошенники выманили у женщины 209 тыс. гривен.

Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области вчера, 18 сентября, в местный отдел полиции обратилась 58-летняя местная жительница, сообщив о том, что неизвестная под предлогом обмена валюты (гривны в доллары) мошенническим способом вытянула у нее около 209 тысяч гривен.

"Чтобы не переплатить женщина нашла в Интернете объявление, где можно обменять гривны по более высокому курсу. Ничего не подозревая, потерпевшая позвонила по номеру, указанному в объявлении. На звонок ей ответила женщина и заверила, что работает в одном из местных банков, куда нужно подойти, чтобы осуществить обмен", - сообщили в полиции.

При этом женщина выставила условия, по которым перед тем, как прийти в банк за долларами, она должна перечислить гривны на банковский счет, номер которого ей пришлют смс-сообщением. И только после этого она вынесет доллары.

Потерпевшая выполнила установки, перечислила на указанный счет деньги и, как позже осознала, потеряла все средства. Телефонная связь оборвалась.

Поняв, что ее обманули, женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, которые объявили мошенницу в розыск.