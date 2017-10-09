В Украине ускорился рост цен

По сравнению с августом в сентябре зафиксирована инфляция в размере 2% после 0,1% дефляции в августе к июлю

Потребительская инфляция в Украине в сентябре 2017 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2016 года, ускорилась до 16,4% с 16,2%, зафиксированных в годовом измерении месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с предыдущем месяцем – августом - зафиксирована инфляция в размере 2% после 0,1% дефляции в августе к июлю.

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С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, потребительские цены в Украине выросли на 10,2%.