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Главная » Деньги » В НБУ подсчитали количество денег в Украине – их стало больше
В НБУ подсчитали количество денег в Украине – их стало больше
Фото: УНИАН

В НБУ подсчитали количество денег в Украине – их стало больше

Чистые международные резервы в сентябре увеличились на 11,2%

10.10.17 527
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Денежная масса в Украине в сентябре 2017 года возросла на 1,7% – до 1,123 трлн гривен. Эта информация обнародована на официальном сайте НБУ.

Кредитный портфель в сентябре увеличился на 1,7% – до 973,290 млрд гривен.

По данным НБУ, в сентябре стоимость гривневых кредитов для бизнеса выросла на 0,6 процентных пункта (п. п.) – до 13,9% годовых.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса снизилась на 0,1 п.п.- до 8,1% годовых.

Процентные ставки по кредитам в нацвалюте для населения по итогам сентября возросли на 1,3 п.п. – до 28,8% годовых, тогда как по депозитам сократились на 0,8 п.п. – до 10,6% годовых.

Денежная база в сентябре снизилась на 1,5% – до 373,4 млрд гривен.

Чистые международные резервы в сентябре увеличились на 11,2% – до 6,079 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 0,2% – до 63,645 млрд гривен.

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