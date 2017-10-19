Зима приближается. Как украинские курорты готовятся к первому снегу

Катание на лыжах в Буковеле обойдётся не дороже, чем в прошлом году, хотя отдыхающих ожидают больше

На горнолыжных курортах полным ходом идёт подготовка к зимнему сезону. Турсферу заставил активизироваться прошлогодний опыт — сезон начался уже в ноябре, а курорты оказались к этому не готовы. В этом году синоптики также обещают раннюю зиму, поэтому горнолыжные подъёмники уже приведены в боевую готовность.

Кроме того, на курортах открывается много новых отелей и ресторанов. Объяснить тягу к строительству несложно. Прошлой зимой украинские склоны приняли много иностранцев — из Израиля, Молдовы, Румынии, Беларуси, Польши, Германии, Турции. Привлекали их в Украину не столько цены на проживание и катание (они в стране практически такие же, как в Европе), сколько стоимость еды, напитков и развлечений. При этом гостиницы иностранцы выбирали приличные. Вот отельеры и бросились возводить новые объекты и улучшать сервис.

Как вас много

Больше стали ездить на отечественные горнолыжные курорты и сами украинцы. "Очень радует, что в Черновицкую приезжает больше туристов из восточных и южных областей Украины. Особенно много отдыхающих едут с детьми", — рассказал Фокусу глава Ассоциации работников туристической сферы Черновицкой области "Туристическая Буковина" Виктор Скрипник.

По его словам, на Буковину туристы едут на горнолыжный курорт Мигово, на котором имеется всего одна трасса длиной 1100 метров. Но, кроме него, возле Черновцов (12 км) есть также горнолыжный курорт Солнечная Долина с четырьмя подъёмниками, а на том же расстоянии, только в другом направлении — горнолыжный комплекс в Горбово. Плюс небольшой подъёмник на перевале Нимчич.

"Если зимой двухместный стандарт с завтраками в Буковеле будет стоить около 12 тыс. грн за неделю, то в высокий сезон его цена может вырасти до 20 тыс. грн"

Притоку туристов на горнолыжные курорты способствует и решение инфраструктурных вопросов западных областей. Так, совсем недавно Укравтодор проложил новую дорогу Ивано-Франковск — Яремче — Буковель.

Дорогу сделали и до курорта Славское во Львовской области, а также в Турковский район. Кроме того, решён вопрос транспортного сообщения Киева с Черновцами (сейчас поезд идёт транзитом через Молдову, что значительно сократило время в пути по сравнению с объездом по территории Украины), также запущен новый поезд Харьков — Черновцы. Заработал и Черновицкий аэропорт.

Что почём

Несмотря на активный спрос, цены на отдых на горнолыжных курортах Украины в этом году, по мнению экспертов, не будут расти по сравнению с прошлогодним зимним сезоном. За исключением, конечно же, пикового сезона, когда цены на отдых на курортах в любом случае вырастут как минимум на 50% от стандартных.

"Если зимой двухместный стандарт с завтраками в Буковеле будет стоить около 12 тыс. грн за неделю, то в высокий сезон его цена может вырасти до 20 тыс. грн", — говорит Олеся Гарасимчук, представитель отеля "Стара правда" в Буковеле.

7–17,5 тыс. грн за номер обойдётся зимой неделя отдыха в Славском. Но нужно учесть, что хороших номеров на курорте осталось мало. Как сообщила Фокусу начальник отдела маркетинга и продвижения Управления туризма и курортов Львовской ОГА Марина Якушева, бронирование популярных мест отдыха в Славском активно идёт уже с августа.

Правда, отдохнуть на курорте можно и в частном секторе. Проживания в хатынках местных обойдётся туристам в 1 тыс. грн с человека за неделю.

Достаточно бюджетный отдых и на Буковине. Стандартный номер без завтрака стоит здесь 2,1–2,8 тыс. грн за неделю.