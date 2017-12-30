Порошенко утвердил госбюджет на 2018 год

Президент Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2246-VIII "О государственном бюджете Украины на 2018 год", принятый Верховной Радой 7 декабря", - говорится в сообщении.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Документом установлены доходы общего фонда госбюджета в сумме 839,8 млрд гривен и доходы спецфонда в сумме 73,8 млрд гривен. Расходы общего фонда госбюджета в следующем году установлены в объеме 906,7 млрд гривен, спецфонда - 81,9 млрд гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета-2018, согласно документу, предусмотрен на уровне 81,8 млрд гривен (ранее был 77,9 млрд гривен), в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - 61,7 млрд гривен, спецфонда - 20,1 млрд гривен.

Предельный размер госдолга на конец 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн гривен.

Документ также предусматривает перечисление Национальным банком 49,549 млрд гривен прибыли вместо 47,8 млрд гривен заявленных ранее.

Документ разработан исходя из прогноза инфляции 9%, роста ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен,.

Напомним, 7 декабря депутаты Верховной Рады поддержали проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 год во втором чтении и в целом.