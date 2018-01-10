Приватбанк может возглавить чешский банкир, - СМИ

Председателем правления Приватбанка планируют назначить чеха Петра Крумханзля. В ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом финучреждения. Об этом сообщают Українські Новини.

Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, он по образованию математик.

С 2004 по 2008 он работал в чешском Raiffeisenbank операционным директором, а с 2008 по 2011 работал на той же должности в Украине в Райффайзен Банке Аваль. С 2011 по 2013 Крумханзль работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску Суркисов

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (с мая 2016 по настоящее время).

Крумханзль владеет английским, немецким, русским, чешским и японским языками. Также он увлекается айкидо.