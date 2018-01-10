Приватбанк возглавил Петр Крумханзл

В среду, 10 января наблюдательный совет Приватбанка назначил Петра Крумханзла на должность главы правления и подал документы в Национальный банк на его утверждение.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что в качестве члена правления по операционным вопросам в Райффайзен Банке Аваль Крумханзль во время кризиса 2008 года уменьшил расходы за счет реструктуризации сети отделений и внедрил новые бизнес-модели.
В Приватбанке называют ценным опыт Крумханзла в должности члена правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами Heta Asset Resolution, где он отвечал за выделение неработающих активов в так называемый "плохой банк".
Его последний опыт работы был связан с рынком Китая, где он занимал должность члена правления по операционным вопросам Home Credit, руководил всеми операциями банка, в составе которого работало более 85 тыс. сотрудников.
Крумханзл владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками.