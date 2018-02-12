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Прицельная стрельба. Как отечественный бизнес вооружает украинскую армию
Фото: УНИАН

Прицельная стрельба. Как отечественный бизнес вооружает украинскую армию

Как компания "Зброяр" научилась производить винтовки и продавать их украинской армии

Андрей Фарисей - 12.02.18 1071
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"Всю жизнь я восхищаюсь оружием", — говорит Сергей Горбань. Первый раз он выстрелил из винтовки, когда пошёл с отцом на охоту. После школы поступил в военное училище, а будучи взрослым, начал профессионально заниматься стрелковым спортом. Но Горбаню всегда хотелось большего — не просто стрелять, но и создавать оружие. Детская мечта сбылась, когда он основал оружейную компанию "Зброяр", которая производит винтовки. Начиная с 2015 года предприятие активно сотрудничает с украинской армией. Для этого ему понадобилось пройти долгий путь: создать собственное конструкторское бюро, построить завод и инвестировать более $11 млн в производство. 

Guns & Roses

Начать оружейный бизнес помог случай. Перед одним из соревнований по стрельбе Сергею Горбаню нужно было починить винтовку. Оказалось, что сделать это в Украине невозможно. "Тогда в стране попросту не было предприятия, которое бы занималось созданием или ремонтом оружия, — вспоминает предприниматель. — Если бы мне тогда кто-то помог отремонтировать, я бы, наверное, не начал заниматься бизнесом, связанным с оружием". Пустая ниша на украинском рынке и личная проблема подтолкнули Сергея к активным действиям. В 2006 году вместе со своим братом он открыл компанию "Зброяр". Стартовый капитал составил $500 тыс. Их предприниматель заработал в другом своём бизнесе — компании "Аскания Групп", одной из самых больших экспортёров роз из Украины. На эти деньги Горбань арендовал цех киевского радиозавода, купил два современных станка с числовым программным управлением, а также ряд устаревших машиностроительных станков советских времён.

По его словам, винтовка начинается с профессионализма людей, которые её делают. При запуске предприятия с профессионалами возникли проблемы. "Найти квалифицированный персонал очень сложно, — говорит бизнесмен. — Профессионалы в оружейном деле — преимущественно пенсионеры". Горбань считает, что причина кроется в отсутствии хорошего профессионально-технического образования. В итоге нашли 10 человек, которые имели опыт работы в похожей сфере в Советском Союзе, и запустили "Зброяр".

Первый блин

На протяжении следующих четырёх лет предприятие получило лицензию на производство стрелкового оружия и начало создавать изделия. Получалось не всё. Например, на разработку первой винтовки К-007 инженеры потратили почти два года. Но в серийное производство её так и не запустили — цеху не хватало мощностей. Множество деталей приходилось заказывать на других предприятиях. Постоянные срывы сроков поставок и брак наносили компании убытки. По информации Фокуса, "Зброяр" сделал не более одной тысячи винтовок К-007, заработав на этом около $150 тыс.

"Если не будем кормить свою армию, придётся кормить чужую. Я рад, что наша власть поняла это и начала заниматься модернизацией войск"

Следующее изделие украинской компании — винтовка для спорта и охоты Z-008. Её отличительная черта — элементы затворной группы, выполняемые с допустимой погрешностью в 0,0003 дюйма. Такую точность оценили спортсмены. Сперва на локальных состязаниях, а потом и на международных — в 2011 году украинская команда получила серебро на европейском чемпионате. Чтобы наладить выпуск спортивных винтовок, в 2009-м предприятие купило ещё несколько станков за $250 тыс. Но проблема недостатка цеховых мощностей осталась.

Чтобы её решить, братья Горбани взялись за строительство завода. Его возведение началось в 2009 году недалеко от Киева, в Броварах. Суммарные инвестиции в создание предприятия, конструкторского бюро и первых винтовок составили около $2,3 млн. С 2010 года, когда закончилось строительство, компания начала выходить на массовый рынок. В "Зброяре" сменили большую часть коллектива. К разработке оружия присоединилась молодёжь, работники аэрокосмической индустрии, которые переквалифицировались в оружейников. Рынок решили завоёвывать с охотничьим самозарядным карабином Zbroyar Z-15, который является отечественной версией американской винтовки семейства М16. Параллельно в оружейной компании активно занялись продажей винтовки Z-008. Её цена колебалась от $2 до $3 тыс. За 2013 год было продано около 500 винтовок.

Помимо Z-15 конструкторское бюро занималось изготовлением ещё одной полуавтоматической винтовки с поворотным затвором — Z-10, которая стала украинским прототипом AR-10. Сегодня наша армия заинтересована именно в этой полуавтоматической винтовке. Выход на украинский рынок и продажа винтовок Z-10 и Z-15 принесли компании $900 тыс. прибыли.

В итоге до 2015 года в предприятие инвестировали почти $11 млн. Объём продаж оружия, конечно же, не перекрыл этих вложений. Самый успешный год в истории компании — 2014-й. Тогда, по словам Горбаня, спрос на оружие из-за ситуации в стране вырос более чем на 50%. А оборот компании, по данным Фокуса, составил почти $1,5 млн. Мощности завода в Броварах тоже возросли — за год на "Зброяре" могли произвести 4 тыс. винтовок.

Опасные связи

После финансово успешного 2014 года компания полностью переформатировала роботу. Причина для этого была более чем весомая — сотрудничество с Министерством обороны.

"Если не будем кормить свою армию, придётся кормить чужую. Я рад, что наша власть поняла это и начала заниматься модернизацией войск", — говорит Сергей Горбань. Ещё в 2014 году представители "Зброяра" пришли в Минобороны и показали две винтовки — Z-10 и Z-15. Они понравились чиновникам. Дальше начался долгий процесс согласований, проверок и подготовки документации для министерства.

Сегодня компания почти не производит оружия для массового рынка — все силы брошены на работу с украинской армией

О том, сколько именно государство заказало оружия, предприниматель молчит. "У нас очень строгий контракт, я не могу разглашать никаких деталей", — подчёркивает Горбань. Говорит, что за невыполнение заказа компании грозит не только штраф, сумма которого в несколько раз превышает стоимость самого заказа, но и уголовная ответственность. По словам бизнесмена, после того как начали выполнять госзаказ, штат предприятия вырос на 50%. Сегодня в "Зброяре" трудятся более 100 человек.

Горбань признаётся, что работать с государством тяжело. В первую очередь из-за процедурной части. "Государственная машина устроена совсем по-другому. Там сложно что-то сделать быстро", — говорит бизнесмен.

Произвести оружие и заключить контракт с министерством — это полдела. Цель у "Зброяра" куда масштабнее. "Наша задача — создавать комплексный продукт, — объясняет Сергей Горбань. — Мы обучаем бойцов пользоваться новым оружием и следим за его исправностью".

Сегодня компания почти не производит оружия для массового рынка — все силы брошены на работу с украинской армией. Также оружием отечественного производителя интересуется Нацполиция. Детали сотрудничества с ней находятся под грифом "секретно".

Среди важных планов компании — создать собственное производство высокоточных патронов. В его реализацию, по данным Фокуса, придётся вложить около $2,5 млн. Судя по тому, что предприятие полностью загружено госзаказами, за которые Украина рассчитывается вовремя, деньги на запуск производства патронов наверняка найдутся.

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