Тереза Мэй призвала к бдительности по отношению к криптовалютам

Великобритания должна серьезно наблюдать за криптовалютами, такими как биткон. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Криптовалюты, такие как биткоин, мы должны рассматривать очень серьезно, особенно потому, что они могут быть использованы преступниками", – сказала Мэй на Всемирном форуме в Давосе.
Она добавила, что Великобритания имеет огромные возможности привлекать технологические компании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.
Напомним, Европейская комиссия намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций.
В декабре 2017 года ЕК обратилась к трем финансовым регуляторам ЕС с призывом обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин, после того, как он за год подорожал с $1000 до $20 000.