Тереза Мэй призвала к бдительности по отношению к криптовалютам

Великобритания должна серьезно наблюдать за криптовалютами, такими как биткон. Об этом заявила премьер-министр Тереза ​​Мэй, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Криптовалюты, такие как биткоин, мы должны рассматривать очень серьезно, особенно потому, что они могут быть использованы преступниками", – сказала Мэй на Всемирном форуме в Давосе.

Она добавила, что Великобритания имеет огромные возможности привлекать технологические компании после того, как страна выйдет из Европейского Союза.

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Напомним, Европейская комиссия намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций.

В декабре 2017 года ЕК обратилась к трем финансовым регуляторам ЕС с призывом обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалюты биткоин, после того, как он за год подорожал с $1000 до $20 000.