За год средняя номинальная зарплата украинцев выросла на треть, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2017 года составила 8777 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 35,5%. Об этом сообщает ZN,UA со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

При этом, по данным Госстата, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2017 года относительно декабря 2016 года возросла на 18,9%.

Самая высокая начисленная средняя зарплата в ноябре была в Киеве – 14035 грн, самая низкая - в Черниговской области – 6656 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 7000 до 8000 грн.