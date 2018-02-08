Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариусКиевстар
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариусКиевстар
Главная » Деньги » Госдолг США при Трампе вырос на $544 млрд, - СМИ

Госдолг США при Трампе вырос на $544 млрд, - СМИ

Госдолг США при Трампе вырос на $544 млрд, - СМИ
Фото: Pixabay

Во время избирательной кампании он заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока

08.02.18 149
010

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа - с конца января 2017 года.

Об этом сообщил в четверг ТАСС со ссылкой на телеканал CBS, который проанализировал достигнутое ранее между республиканцами и демократами в Конгрессе США соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период.

Оно, в частности, предусматривает возобновление процесса заимствования средств с расчетом до марта 2019 года. При этом, как отмечает телеканал, речь не идет непосредственно о повышении потолка госдолга до определенного уровня. Законопроект не повышает лимит задолженности, он приостанавливает его до 1 марта 2019 года, что фактически дает карт-бланш на дефицитное бюджетное финансирование, пояснил CBS.

С 11 декабря 2017 года лимит госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Однако, продолжает телеканал, госдолг на данный момент составляет $20,494 трлн. CBS уточняет, что лимит госдолга не распространяется на некоторые виды задолженностей.

Отметим, во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет". 

Напомним, Украина хочет одолжить 230 миллиардов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Кто из украинских политиков завтракал и молился с ТрампомПравительство США может "закрыться"Трамп хочет провести военный парад в Вашингтоне

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 9118
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 6593
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 25060
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5217
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 4112
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 3658
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 10536
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2217
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 3045
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2455
  1. Детей в первый класс будут принимать по-новому 14266 / 19510
  2. НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за 2017 год 4376 / 4856
  3. Маcк показал прощальное фото Tesla Roadster, летящего к поясу астероидов 4237 / 4781
  4. В Украине введены новые правила пересечения границы 2585 / 10932
  5. Крым приближается к России на 32 мм в год 2385 / 2841
  6. Украина готовится к сильным снегопадам 2383 / 3011
  7. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 2163 / 2374
  8. Пепел Балаклеи. Украина перестает быть государством для своих граждан 2151 / 2328
  9. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 2082 / 11340
  10. Тень черного понедельника. Как падение индекса Доу-Джонса повлияет на Украину 1670 / 1830
  1. Детей в первый класс будут принимать по-новому 18 / 19510
  2. Маcк показал прощальное фото Tesla Roadster, летящего к поясу астероидов 15 / 4781
  3. Пепел Балаклеи. Украина перестает быть государством для своих граждан 14 / 2328
  4. НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за 2017 год 14 / 4856
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 11 / 2374
  6. Крым приближается к России на 32 мм в год 10 / 2841
  7. Смотрящий за звёздами. Как астрофизик Николай Бритавский изучает красных сверхгигантов 8 / 1626
  8. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 7 / 11340
  9. Минобороны проиграло суд по компенсации убытков от взрывов в Балаклее 4 / 2559
  10. Марта Борщ стала адвокатом народного депутата Онищенко 4 / 97
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.