Госдолг США при Трампе вырос на $544 млрд, - СМИ

Во время избирательной кампании он заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока

Государственный долг Соединенных Штатов увеличился на $544 млрд за время президентства Дональда Трампа - с конца января 2017 года.

Об этом сообщил в четверг ТАСС со ссылкой на телеканал CBS, который проанализировал достигнутое ранее между республиканцами и демократами в Конгрессе США соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период.

Оно, в частности, предусматривает возобновление процесса заимствования средств с расчетом до марта 2019 года. При этом, как отмечает телеканал, речь не идет непосредственно о повышении потолка госдолга до определенного уровня. Законопроект не повышает лимит задолженности, он приостанавливает его до 1 марта 2019 года, что фактически дает карт-бланш на дефицитное бюджетное финансирование, пояснил CBS.

С 11 декабря 2017 года лимит госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Однако, продолжает телеканал, госдолг на данный момент составляет $20,494 трлн. CBS уточняет, что лимит госдолга не распространяется на некоторые виды задолженностей.

Отметим, во время избирательной кампании 2016 года Трамп заявил, что решит проблему огромного национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет".

Напомним, Украина хочет одолжить 230 миллиардов.