Киевляне задолжали более 72 млн грн транспортного налога, - ГФС

В том числе 22,3 миллиона гривен – долг, возникший в течение 2017 года

По состоянию на февраль 2018 года в Киеве долг по транспортному налогу с физических лиц составляет 72,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба территориальных органов ГФС в Киеве.

"По состоянию на начало февраля 2018 года в столице налоговый долг по транспортному налогу с физических лиц составляет 72,4 миллиона гривен, в том числе 22,3 миллиона гривен – долг, возникший в течение 2017 года", – отметила начальник главного управления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко.

По ее словам, в течение 2017 года зарегистрирован налоговый залог по транспортному налогу с физических лиц по 1 321-му физическому лицу – должнику на сумму долга 66,1 миллиона гривен, что составляет 91,2% от общей суммы налогового долга.

По результатам работы, проведенной фискальной службой столицы, в местный бюджет поступило средств в сумме почти 14 млн гривен.

В ГФС напоминают, что плательщиками транспортного налога являются, в частности, физические лица (в т. ч. нерезиденты), которые имеют зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые являются объектами налогообложения. (статья 267 НКУ).

Объектом налогообложения является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года. Ставка налога устанавливается из расчета на календарный год в размере 25 тыс. гривен за каждый легковой автомобиль, является объектом налогообложения. Транспортный налог уплачивается: физическими лицами в течение 60 дней с дня вручения налогового уведомления – решения. В случае неуплаты плательщиком транспортного налога, контролирующий орган направляет такому налогоплательщику налоговое требование в соответствии со статьей 59 НКУ.