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Главная » Деньги » Киев не останется один на один с долгами, - Всемирный банк

Киев не останется один на один с долгами, - Всемирный банк

Киев не останется один на один с долгами, - Всемирный банк
Фото: prikhodko.com.ua

Но накапливать их не нужно

18.02.18 411
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Украина должна выплачивать долговые обязательства, иначе потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Об этом заявил вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер в интервью ZN.UA.

Он выразил уверенность в том, что Киев сможет выплатить свои долги и в этом, и в следующие годы.

"Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с "долговой" проблемой", — отметил Муллер.

"Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления госдолгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее. Во-вторых, Украине важно сохранить доступ к финансированию не только Всемирного банка и МВФ, но и на внешних рынках заимствований. А привлекать средства, чтобы финансировать текущие долги, придется. Для того чтобы была возможность получить новые кредиты, международные источники финансирования должны быть уверены в том, что украинская экономика будет развиваться", - сказал он.

"Долги нужно отдавать. Это хороший сигнал для кредиторов и возможность получить новое финансирование. Но, привлекая новые кредиты, надо быть очень осторожными. И, конечно, необходимо взвешенно подходить к суммам заимствований. Не нужно накапливать долги, потому что в будущем часть доходов государства уйдет на их выплаты, поэтому занимать надо, осознавая, что рост государственного долга - это не меньший риск, чем отказ от обслуживания долгов", - отметил он.

Напомним, Всемирный банк вслед за МВФ выдвинул требования по Антикоррупционному суду.

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