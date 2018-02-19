Глава Roshen готов "сгноить" фабрику в России

$200 млн за нее никто в РФ не заплатит

Гендиректор кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что не готов продать активы компании в Липецке дешевле $200 млн и предпочитает, чтобы эти активы "сгнили".

Об этом он сообщил в интервью изданию Лига.бизнес.

"Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. $200 млн мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", — заявил Москалевский.

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На уточняющий вопрос журналиста о том, предпочитает ли он, чтобы активы компании в Липецке сгнили по принципу "так не доставайся же ты никому» гендиректор компании ответил: "Да".

Напомним, Roshen лишился товарного знака в России.