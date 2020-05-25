Roshen судится в Европе с россиянами за этикетку "Ромашки"

Российская кондитерская компания "Рот Фронт" через суд пытается запретить Roshen использовать на этикетке конфет изображение ромашки

Российская кондитерская фирма "Рот Фронт" через Европейский суд пытается добиться запрета для Roshen на использование изображения ромашки на этикетках одноименных конфет, сообщает Liga.net.

Спор между российскими и украинскими кондитерами длится еще с 2017 года. Тогда "Рот Фронт" подал заявление против европейской заявки Roshen от 2016 года: якобы заявка украинской компании может ввести в заблужбение покупателей, которые будут путать производителей конфет.

24 июля 2018 года отдел оппозиции удовлетворил возражение россиян и отклонил заявку Roshen. В сентябре того же года Roshen обжаловала решение отдела оппозиции.

В ноябре 2018-го решение отдела оппозиции аннулировали, а возражение "Рот Фронт" отклонили: якобы внешнее сходство этикеток не настолько высоко, чтобы потребители путали производителей.

Согласно последнему решению суда от 13 мая 2020 года судебные издержки "Рот Фронт" взыщут с Бюро интеллектуальной собственности ЕС, а Roshen свои судебные расходы оплатит самостоятельно

Как ранее сообщал Фокус:

С началом карантина продажи кондитерской корпорации Roshen упали на 10% в натуральном выражении (по весу).