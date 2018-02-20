В 2017 году Украина использовала половину конфискованных миллиардов Януковича

В государственном бюджете 2017 года остались неиспользованными 15,5 млрд грн, конфискованных у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня, сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает LIGA.net

"Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд грн, из них в госбюджет прошлого года внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовали 14 млрд грн этих денег", - сообщила Слюз.

По ее словам, 8 млрд грн из этой суммы будут использованы в госбюджете-2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили.

Напомним, 28 апреля, в судебном порядке было вынесено решение о конфискации $1,5 млрд беглого экс-президента Виктора Януковича и его команды.