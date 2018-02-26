Субсидии начислять будут по-новому

Правила начисления субсидий в Украине будут изменены.
Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает РБК-Украина.
Над новыми правилами сейчас работают в Кабинете министров.
"Мы каждый год принимаем постановление по итогам отопительного сезона. В этом году мы тоже готовим такое постановление и тоже будут изменения", - рассказал министр.
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Кроме того, по его словам, правительство намерено до начала следующего отопительного сезона решить проблему создания специальных банковских счетов для перечисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги, чтобы с этих счетов можно было платить за коммунальные услуги.
Напомним, Минфин и ОСМД нашли компромисс по монетизации субсидий.