Субсидии начислять будут по-новому

Правила начисления субсидий в Украине будут изменены.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает РБК-Украина.

Над новыми правилами сейчас работают в Кабинете министров.

"Мы каждый год принимаем постановление по итогам отопительного сезона. В этом году мы тоже готовим такое постановление и тоже будут изменения", - рассказал министр.

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Кроме того, по его словам, правительство намерено до начала следующего отопительного сезона решить проблему создания специальных банковских счетов для перечисления субсидий за жилищно-коммунальные услуги, чтобы с этих счетов можно было платить за коммунальные услуги.

Напомним, Минфин и ОСМД нашли компромисс по монетизации субсидий.