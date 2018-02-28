Нафтогаз победил Газпром в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" в отношении компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы для транзита.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.
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По результатам двух арбитражных процессов в Стокгольме, Газпром должен уплатить 2.56 млрд долл в пользу "Нафтогаза". Арбитражный суд отклонил требования Газпрома в отношении штрафов за якобы незаконно отобранные Нафтогазом объемы транзитного газа.
"Победили!", - написал на странице в Facebook главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Напомним, Нафтогаз будет закупать российский газ на $20-50 дешевле.