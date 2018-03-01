ПриватБанк против экс-владельцев: решение по иску вынесут завтра

Высокий суд Лондона 2 марта вынесет решение по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.

Об этом сообщается в повестке заседаний суда, на которую ссылаются европейские СМИ.

Заседание назначено на 12:30 по киевскому времени.

Отметим, 19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с иском "ПАО КБ "ПриватБанк" против них. 25 января суд продлил арест всех активов.

Это решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. Отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Теперь ПриватБанк намерен вернуть эту сумму вместе с процентами – всего около 2,5 млрд долл.

В свою очередь, Игорь Коломойский в ответ на обвинения заявлял, что указанные деньги из банка не уходили и были выданы в рамках реструктуризации кредитного портфеля компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков.

Напомним, Фокус рассказал, что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка.