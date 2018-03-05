Первая концессионная. Когда в Украине можно будет проехаться по платной автотрассе

Отечественные чиновники в очередной раз вспомнили о платных дорогах. Первый автобан планируют построить от Львова до границы с Польшей. В Укравтодоре надеются начать работы уже в следующем году, но проехаться по нему можно будет не раньше 2022 года

Обещанного три года ждут

Глава Укравтодора Славомир Новак заявил, что "наиболее целесообразным проектом может быть дорога Львов — Краковец, поскольку это дорога к границе". Позднее он выразил надежду, что договор о постройке концессионной дороги будет подписан уже в этом году.

Однако новости о строительстве платных дорог для специалистов уже давно превратились в мем сродни долгожданному метро на Троещину. В следующем году идее концессионных дорог в Украине исполняется 20 лет.

Впервые о платной трассе Львов — Краковец заговорили в 1999 году. Периодически эту тему реанимировали — в 2003-м, потом перед подготовкой Евро-2012, в 2013 году Кабмин начал подготовку конкурса для отбора нового партнёра… В мае 2015-го Укравтодор объявил ещё один конкурс на постройку автобана, однако подходящих претендентов не нашли. Ещё через два года, в сентябре 2017-го, тема платных дорог зазвучала с новой силой. Укравтодор выступил с новым предложением — построить автостраду Киев — Белая Церковь.

Кроме того, у центральных и местных властей периодически появлялись и другие планы по запуску платных дорог. Например, пару лет назад частному инвестору планировали отдать строительство новой Окружной дороги Киева, в профильном министерстве озвучивалась тема платного автобана Киев — Одесса.

Но пока дальше разговоров не заходило, всегда возникали препятствия: то инвестор неподходящий, то законов нужных нет.

Подготовились по полной

На этот раз для начала строительства есть практически всё: законодательство подправили, документы и земля для постройки дороги готовы. Говорят, что и потенциальные инвесторы даже есть.

Законопроект № 6766, который Верховная Рада приняла во вторник, регулирует вопросы передачи дорог в концессию. В частности, те, которые помешали начать строить платные дороги несколько лет назад.

Закон устанавливает определённые гарантии как для концессионера, так и для автомобилистов.

По окончании срока концессии дорога передаётся в собственность государства

К примеру, концессионер имеет право на компенсацию: при недополучении дохода с платежей за пользование дорогой государство должно возместить ему средства.

Для автомобилистов предусмотрено, что платной может быть дорога только в случае "существенного" усовершенствования и если есть альтернативный проезд по бесплатной дороге.

Кроме того, в законе усовершенствована процедура передачи земли: после принятия решения о строительстве дороги органы власти не могут передавать эти участки в пользование или собственность.

По окончании срока концессии дорога передаётся в собственность государства.

Получается, законодательные преграды сняты.

Для строительства дороги Львов — Краковец есть технико-экономическое обоснование, отведены земельные участки, в 2015 году был даже подготовлен проект. "Проект дороги от Львова до границы с Польшей более детально проработан, по нему уже есть земля, соответственно, уже можно строить. Есть ТЭО, есть проект, есть земля. Эта дорога стыкуется с автобаном А-4, который проходит вдоль польско-чешской, польско-словацкой границы и идёт дальше в Германию. Это вторая по значимости транзитная магистраль через территорию Польши", — объяснил Фокусу советник главы Укравтодора Александр Кава.

Вместе все эти отрезки дороги входят в состав длиннейшего европейского маршрута Е-40, который проходит через Германию, Бельгию, Францию до города Кале.

Потенциальные партнёры для строительства концессионной трассы есть, хотя их пока не называют. "Если бы заинтересованных компаний не было, Укравтодор не тратил бы на это столько времени и усилий. Скорее всего, это будет зарубежный инвестор", — объясняет Александр Кава. Поговаривают, что речь может идти о польских компаниях.

Цифры и факты

Протяжённость новой дороги Львов — Краковец составит 84,4 км (согласно проекту, представленному Укравтодором в 2015 году). Строительство такой трассы займёт, по мнению экспертов, 3–4 года, поэтому при самых оптимистичных раскладах (если договор подпишут в этом году и начнут работы уже в 2019 году) проехаться по этой дороге можно будет не раньше 2022 года.

По словам главы Укравтодора Славомира Новака, ориентировочная стоимость проекта — 600 млн евро, а приблизительный срок концессии — 20–30 лет. Предполагаемая стоимость проезда — около 20 евроцентов (6,5 грн) за километр. В этом вопросе, кстати, мнения специалистов расходятся: кто-то прогнозирует 10–12 центов, некоторые настаивают, что украинцы не потянут более 50 копеек за км. Но в любом случае устанавливать максимальный размер платы будет Кабинет министров.

Ориентировочная стоимость проекта — 600 млн евро, приблизительный срок концессии — 20–30 лет, предполагаемая стоимость проезда — 6,5 грн за километр

В Европе платные дороги — тоже недешёвое удовольствие. В Италии, например, стоимость проезда по платным дорогам составляет от 7,2 евроцентов (для небольших легковушек за езду по равнинным участкам) до 20 евроцентов (для больших фур с прицепами за езду по горным участкам дорог). Во Франции километр обходится около 10 евроцентов. А в Австрии оплата взимается за время пользования дорогами: специальный талон (виньетка) на 10 дней проезда по платным магистралям стоит 9 евро; отдельно установлены тарифы на проезд в тоннелях и на определённых автобанах (например, высокогорных).

В соседней Польше езда по той же трассе А-4 (там есть несколько платных участков) для легковушек составляет около 3 евроцентов за км. К примеру, участок Катовице — Краков (около 80 км) обойдётся водителю легкового авто в 2,4 евро (около 78 грн).

Глава комитета дорожного хозяйства Экспертного совета при Мининфраструктуры Артём Гриненко в комментарии Фокусу поделился соображениями о том, что для украинцев самый лучший вариант — это взять польские тарифы. Но ещё лучше ориентироваться на компании-перевозчики.

"Платные дороги изначально строились с расчётом на коммерческий транспорт. Им выгодно заплатить деньги, чтобы быстрее довезти груз до конечной точки. В Украине рассматривалась концепция, по которой плата начинала бы взиматься с авто свыше 12 тонн. Я считаю, что правильно вводить плату вначале для коммерческого транспорта, а уже в будущем — для частников. Коммерческий транспорт — это основной потребитель платной дороги, и бизнес в этом заинтересован", — утверждает Гриненко.

Дорога в никуда

Кажется, для старта первой концессионной дороги всё готово. Осталось пройти несколько этапов, которые теоретически никак не могут помешать в реализации проекта. Однако в украинских политических реалиях эти несколько мелочей могут застопорить процесс на годы.

По новому закону Кабинет министров должен принять два решения. Первое — о строительстве и эксплуатации концессионной дороги. В документе нужно указать характеристику дороги и стоимость её постройки, запланированную сумма годового дохода концессионера, границы земельных участков, где дорога будет проходить. Второе решение правительства — о проведении концессионного конкурса, в котором должны быть указаны базовые финансовые показатели предоставления дороги в концессию, срок концессии, предельный размер компенсаций концессионеру.

Скорость принятия таких решений абсолютно непредсказуема, особенно если учитывать суммы денег, которыми придётся оперировать в документах (напомним, глава Укравтодора оценивает строительство дороги в 600 млн евро).

"Правильно вводить плату вначале для коммерческого транспорта, а уже в будущем — для частников"

"Конечно, мы знаем, что некоторые вопросы могут "зависать" в Кабмине. Но ведь Кабмин заявляет, что он флагман дорожных реформ. Как мы видим, сейчас правительство даёт зелёный свет всем дорожным проектам. Тем более что по проекту дороги Львов — Краковец всё практически на 95% готово", — успокаивает Гриненко.

Но есть ещё второй момент — грядущие выборы. И здесь с таким громким проектом, как "первая концессионная дорога", без проблем не обойтись. И провластные, и оппозиционные силы могут использовать тему с выгодой для себя: одни будут продвигать, другие — попытаются ставить палки в колёса.

И третий момент: если всё же получится реализовать проект, то куда будет вести эта первая платная дорога? Сейчас озвучиваются планы по продлению платных трасс от Львова в сторону Киева, а также, через Тернополь и Винницу — в Одессу. Но для прокладывания новых магистралей, по словам Гриненко, одну только землю придётся выделять не менее 3–5 лет. Не говоря уже обо всех остальных этапах, начиная от проектной документации и заканчивая концессионным конкурсом.

Не окажется ли так, что к началу масштабного строительства концессионных дорог в Украине успеют построить гиперлуп?