У Коломойского заявили, что независимого расследования Kroll по Приватбанку якобы не существует

Представитель бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского – адвокат Игорь Барсученко – заявляет, что независимого расследования компании Kroll относительно Приватбанка якобы не существует, а выводы, обнародованные Национальным банком Украины, являются недостоверной информацией.

Текстом заявления располагает редакция Focus.ua.

В документе отмечается, что 16 января НБУ обнародовал "Результаты расследования компании Kroll", которые якобы подтвердили, что Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум на протяжении 10 лет до национализации, что привело к убыткам банка в размере не менее 5,5 млрд долларов США.

В связи с этим адвокат Коломойского заявляет следующее: "В соответствии с информацией, полученной от Национального банка Украины в ответ на наш запрос, результатами расследования компании Kroll относительно Приватбанка является лишь презентация, обнародованная на сайте Национального банка".

Кроме того, отмечает Барсученко, презентация НБУ объемом 7 страниц выложена на бланке НБУ, что, по заверениям адвоката, не соответствует практике компании Kroll.

"Какой является устоявшаяся практика оформления результатов работы компании Kroll можно увидеть, например, на сайте Национального банка Молдовы – это документ, оформленный на бланке компании Kroll, объем которого составляет 57 страниц и который дает возможность определить исполнителя отчета – компанию Kroll и проделанный ее сотрудниками объем работ", - говорится в заявлении адвоката.

Также представитель Коломойского обращает внимание на то, что обнародованный НБУ документ не подписан – ни представителями самого регулятора, ни сотрудниками Kroll.

На основании этого Барсученко делает вывод, что независимого расследования компании Kroll относительно Приватбанка якобы не существует, а выводы, обнародованные Национальным банком Украины, являются недостоверной информацией.

Напомним, Национальный банк Украины представил результаты аудита ПриватБанка компанией Kroll генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и другим заинтересованным лицам. Об этом проинформировала на брифинге 16 января замглавы НБУ Екатерина Рожкова.