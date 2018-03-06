Активы украинских банков в январе сократились на 35 миллиардов

На начало февраля в Украине работало 82 банка, в том числе 38 – с иностранным капиталом

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь 2018 года сократились на 34,8 миллиарда гривен, или на 2,6%, – до 1,302 триллиона гривен.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, обязательства банков за этот период сократились на 2,4% - до 1,145 триллиона гривен, уставный капитал вырос на 0,2% - до 496,5 миллиарда гривен.

Кроме того, сообщается, что на начало февраля в Украине работало 82 банка, в том числе 38 – с иностранным капиталом.

Напомним, Укрсиббанк заявил о мошенничестве от его имени.