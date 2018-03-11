Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев

Для сравнения: в Дании за час работы можно получить в среднем 40 евро

В четвертом квартале 2017 года почасовая зарплата украинцев составила 53,4 грн или чуть меньше двух долларов.

Об этом говорится на сайте Госстата, – сообщает facenews.

Наиболее высокий уровень почасовой оплаты был зафиксирован в Киеве. В частности, в столице за час работы можно было получить 81,5 грн – 3 долл., При этом самым низким уровнем оплаты отметилась Черниговская область – 42 грн за час.

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Если сравнивать с другими странами, то в Дании за час работы можно получить в среднем 40 евро – 1,306 тыс. грн. Этот показатель почти в 16 раз больше, чем в украинской столице.

Отметим, почасовая форма оплаты труда является основной формой в большинстве развитых стран. Международная Организация Труда (МОТ) еще в начале 2000-х годов рекомендовала минимальную почасовую оплату труда на уровне 3-4 долларов.

Напомним, командир батальона киевской патрульной полиции Евгений Зборовский сообщил, что ему отказали в визе США из-за низкой зарплаты.