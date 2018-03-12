Нацбанк со временем хочет заменить монетами банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

Национальный банк анонсировал презентацию монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны будут заменить соответствующие банкноты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - говорится в сообщении.

Презентация новых монет состоится в среду, 14 марта.

Напомним, по данным НБУ, больше всего в Украине подделывают купюры номиналом 500 грн, преимущественно образца 2006 года.