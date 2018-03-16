Самой популярной страной среди украинских топ-коррупционеров стала Латвия

Фигуранты дел о коррупции, которые в Украине расследует Национальное антикоррупционное бюро, чаще всего оставляли свой след в Латвии, Кипре, Австрии, Великобритании и Швейцарии.

Такие данные сообщили в НАБУ.

В то же время детективы для разоблачения украинских топ-коррупционеров направили 300 запросов в 57 стран мира. 130 из них были выполнены.

Рекордсменами по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, являются дела по завладению средствами государственного предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат (53 запроса) и нанесение ущерба Объединенной горно-химической компании (19 запросов).

Напомним, НАБУ передало в суд дело об ограблении Укрзализныци.