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Главная » Деньги » Самой популярной страной среди украинских топ-коррупционеров стала Латвия

Самой популярной страной среди украинских топ-коррупционеров стала Латвия

Самой популярной страной среди украинских топ-коррупционеров стала Латвия
Фото: пресс-служба НАБУ

Такие данные обнародовало НАБУ

16.03.18 40
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Фигуранты дел о коррупции, которые в Украине расследует Национальное антикоррупционное бюро, чаще всего оставляли свой след в Латвии, Кипре, Австрии, Великобритании и Швейцарии.

Такие данные сообщили в НАБУ.

В то же время детективы для разоблачения украинских топ-коррупционеров направили 300 запросов в 57 стран мира. 130 из них были выполнены.

Рекордсменами по количеству запросов, направленных НАБУ за рубеж, являются дела по завладению средствами государственного предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат (53 запроса) и нанесение ущерба Объединенной горно-химической компании (19 запросов).

Напомним, НАБУ передало в суд дело об ограблении Укрзализныци.

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