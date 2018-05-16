Кабмин заложил проект бюджетной резолюции курс гривны выше 30 за доллар

Правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6% и снижение инфляции до 6,5%

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение ВРУ проект трехлетней бюджетной резолюции (2019-2021 годы).



Соответствующий проект постановления "Об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" зарегистрирован в парламенте сегодня, 16 мая (№8357), передает УНИАН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина договорилась с ЕС об условиях очередного кредита

Правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривны на уровне 30,5 грн/долл. Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.



При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, среднегодовой курс гривны - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл. Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП.

Кроме того, предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.

Напомним, Национальный банк Украины намерен подписать новую программу финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году.