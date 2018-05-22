На гривне волны. Украинские банки снова приносят прибыль, но их будущее нельзя назвать безоблачным

После кризиса 2014 года украинские банки несколько лет подряд признавали наихудшими в мире. В Глобальном рейтинге конкурентоспособности, который ежегодно обнародуют на Всемирном экономическом форуме, по критерию "Устойчивость банков" наша страна занимала замыкающее место. В последней версии рейтинга за 2017–2018 годы положение улучшилось — украинские банки сумели опередить финучреждения из африканских государств Лесото и Мавритании и заняли третью позицию с конца.

Столь плачевные результаты объясняются тем, что в период 2014–2015 годов банки попали в "идеальный шторм". Оккупация части территории и троекратная девальвация нацвалюты могли бы положить на лопатки даже устойчивую банковскую систему. Но в случае с Украиной проблемы приумножило обилие схемных и карманных банков, которые обслуживали интересы собственников. Многие из них "пылесосили" рынок, привлекая средства населения по высоким ставкам и выдавая за их счёт дешёвые кредиты компаниям, связанным с владельцами банков. Как только разразился кризис, инсайдеры перестали погашать кредиты. А десятки финучреждений оказались неплатёжеспособными. В результате с 2014 года количество банков в Украине сократилось более чем вдвое — со 180 до 82.

Подзаработали

У выживших банков дела налаживаются. В І квартале 2018-го они получили 8,7 млрд грн чистой прибыли, что почти втрое превосходит финансовый результат аналогичного периода прошлого года. Однако, по оценкам опрошенных Фокусом финансистов, основной причиной роста стало не столько повышение доходов от банковского бизнеса, сколько снижение объёма отчислений в резервы под плохие кредиты. Подобные издержки по сравнению с І кварталом 2017 года сократились почти в восемь раз. "Сама доля проблемной задолженности снижается очень медленно. Но резервы многие банки создали в предыдущие годы, и поэтому в 2018-м, а некоторые даже в 2017 году смогли вернуться к прибыльной деятельности", — объясняет Анастасия Туюкова, старший аналитик Dragon Capital.

Как отмечает Роман Лепак, директор департамента стратегии и корпоративного управления Кредобанка, операционный доход банковского сектора увеличился по сравнению с І кварталом прошлого года лишь на 6%, и в его структуре наиболее заметно (на 40%) вырос чистый процентный доход. По мнению Лепака, росту этого показателя способствовало повышение ставок по кредитам под влиянием неоднократного подъёма учётной ставки НБУ при стабильно низкой стоимости банковских пассивов (депозитов). Напомним: с октября 2017 года ставка рефинансирования Нацбанка, которая служит ориентиром для финансового рынка, поднялась с 12,5% до 17%.

Основной причиной роста чистой прибыли стало не столько повышение доходов от банковского бизнеса, сколько снижение объёма отчислений в резервы под плохие кредиты

"Во-первых, с ростом учётной ставки повысилась доходность облигаций госзайма (ОВГЗ), что в будущем должно также подстёгивать доходы банков, — рассказывает Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков. — Во-вторых, отмечается рост кредитования населения, где эффективные ставки начинаются от 40% годовых и иногда достигают нескольких тысяч процентов в годовом исчислении".

По данным НБУ, за І квартал текущего года объём гривневых кредитов физлицам увеличился на 5,6%, или на 37,4% в годовом исчислении, — до 83,8 млрд грн. Быстрее всего росли кредиты на потребительские цели — покупку бытовой техники, электроники, товаров для дома и т. п. В результате их доля в портфеле физлиц в I квартале увеличилась на 2,8%, до 66,9%. Алексей Филипов, менеджер отдела управления рисками компании KPMG в Украине, считает такую ситуацию нормальной для "рынка высоких ставок", так как только продукты с реальной стоимостью 35–60% годовых могут обеспечить банкам прибыльность при всё ещё высокой цене гривневых ресурсов.

"Рост кредитования — следствие улучшения потребительских настроений, — объясняет тенденцию Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU. — Те, кто ранее откладывал покупки, сейчас их совершают. Банки решили заработать на этом тренде, увеличив кредитные лимиты". Также он отмечает, что несмотря на засилье "евроблях", годовые продажи новых автомобилей в марте достигли 85 тыс. — рекордно высокого показателя с 2014 года. Поскольку часть этих покупок произошла за счёт кредитных средств, остатки по автокредитам в гривне в марте увеличились на 45% (год к году).

Вернули вкладчиков

Ещё одной позитивной тенденцией в банковском секторе в І квартале этого года стал рост объёма вкладов физлиц на 2%, до 475 млрд грн (на 3,2% в гривне и на 0,8% в валюте). Дмитрий Полищук, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ, в числе предпосылок этого явления называет доходность депозитных продуктов, перекрывающую официальный прогноз инфляции; период достаточно весомой ревальвации гривны; относительную политическую стабильность и возоб­новление экономического роста в стране, что повлияло на повышение доходов населения и, соответственно, увеличение сбережений.

Также позитивную роль играет отсутствие новых громких банкротств финучреждений. Как отмечает Виталий Шапран, в последнее время с рынка в основном уходили банки, которые хотели добровольно сдать банковские лицензии, а скандалов с утратой денег вкладчиков давно не было. То есть зачистка рынка от балласта закончилась. Выжившие финучреждения заплатили за место под солнцем большими убытками, которые понесли в разгар кризиса, и теперь встают на ноги, рапортуя об успехах.

По наблюдениям Дмитрия Полищука, благодаря максимальной доходности в условиях ревальвации нацвалюты с начала года растёт популярность средне- и долгосрочных (на 6–12 месяцев) вкладов в гривне без права досрочного расторжения. Ставки по таким депозитам составляют 11–16% годовых. Как ни парадоксально, доходность по таким вкладам в большинстве случаев не дотягивает до уровня учётной ставки НБУ в 17%.

Не менее востребованы и депозиты с возможностью снятия части средств в любой момент. "Мы наблюдаем повышенный интерес к сберегательным вкладам с неограниченным доступом к средствам и при этом достаточно выгодной ставкой, — отмечает глава правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач. — Эта тенденция отрази­лась на показателях портфеля: соотношение срочных вкладов и вкладов до востребования в гривне составляет практически 50 на 50". Ставки по таким продуктам в основном колеблются в пределах 5–12%. То есть разница с депозитами на 6–12 месяцев без права расторжения не так уж велика.

Напротив, ставки по срочным валютным вкладам сегодня вряд ли назовёшь привлекательными. В большинстве банков по депозитам в долларах или евро на 6–12 месяцев предлагают не более 1–4% годовых. "Из-за рекорд­но низких ставок по валютным депозитам многие клиенты банков, судя по всему, предпочитают держать деньги на текущем счету, не заморачиваясь открытием срочного депозита. Поэтому остатки на валютных текущих счетах в марте увеличились на 17% (год к году)", — комментирует Михаил Демкив.

Гражданам вряд ли стоит надеяться на рост доходности вкладов в ближайшей перспективе. "Мы рассчитываем на дальнейшее снижение ставок по депозитам как в гривне, так и в валюте при условии, что внешние факторы (курс гривны, инфляция, экономическая и политическая ситуация и т. п.) будут оставаться стабильными и прогнозируемыми", — заключает Томаш Хак-Ковач.

Вышли из кризиса

Описанные выше позитивные моменты сигнализируют о выходе украинских банков из кризиса. "Состояние банковского сектора стало нормализовываться ещё в 2017 году, когда начался "взрывной" рост гривневого кредитования населения и в банках заметно увеличились депозиты, — говорит Роман Лепак. — В І квартале 2018-го эти тенденции лишь продолжились".

Среди наиболее знаковых событий на банковском рынке Виталий Шапран отмечает слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка, расширение операций по торговому финансированию со стороны "Креди Агриколь" и Укргазбанка и успешный выпуск облигаций Кредобанка. "Слияние Альфы и Укрсоцбанка даст Украине новый мощный частный банк. Рост операций по торговому финансированию показывает сокращение теневого сектора в стране и говорит о повышении активности во внешнеэкономической деятельности. Появление банковских облигаций высокого качества означает, что финучреждения снова заинтересованы в привлечении денег на рыночных условиях вне зависимости от рефинансирования НБУ", — отмечает позитивную роль этих процессов Шапран.

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Финансисты надеются на дальнейший стабильный рост. Но тут же добавляют: такой сценарий будет возможен только при условии сохранения политической стабильности.

Роман Лепак из Кредобанка надеется, что по итогам 2018-го банковский сектор впервые за 5 лет покажет положительный финансовый результат. Напомним: по итогам 2017 года убытки украинских банков достигли 24,4 млрд грн из-за огромных отчислений в резервы под неработающие кредиты. "Рост кредитного портфеля, по нашим оценкам, может составить 5–7%. Драйвером останутся гривневые кредиты физлиц, портфель которых может вырасти на 35–37%, — делится прогнозами Лепак. — Рост депозитов физлиц по итогам года достигнет 15–18%, а в корпоративном сегменте остатки на счетах клиентов увеличатся на 10–12%".

Продолжают рисковать

Далеко не все показатели банковской системы за І квартал 2018 года выглядят оптимистично. Например, на фоне роста объёма депозитов и кредитов физлиц обращает на себя внимание сокращение вкладов бизнеса на 4,8% и корпоративных кредитов на 1,3%. "Судя по тому, что у нас и налоговая не выполнила на несколько процентов план по доходам, уровень деловой активности в стране падает", — комментирует Виталий Шапран. Впрочем, Елена Коробкова считает, что сокращение средств бизнеса в украинских банках в І квартале — традиционное сезонное явление. Она обращает внимание на то, что динамика средств предприятий в годовом выражении положительная и составляет около 5%.

Также согласно официальной статистике в украинских банках продолжает расти доля неработающих кредитов. За І квартал 2018-го она увеличилась на 1,8%, до 56,4%. Впрочем, эту ситуацию в НБУ объясняют переходом на новые стандарты финансовой отчётности (МСФЗ 9). По мнению регулятора, имеет место не реальное ухудшение ситуации, а одноразовый статистический эффект от изменения методологии подсчёта.

Нельзя сказать, что ближайшее будущее украинских банков выглядит безоблачным. Опрошенные эксперты обращают внимание на валютные риски, которые могут дестабилизировать ситуацию уже осенью 2018-го. "Хочу напомнить о недавней ситуации в Аргентине, где из-за оттока валюты центробанк был вынужден поднять учётную ставку до 40%, — говорит Виталий Шапран. — Такой сценарий перед пиковыми долговыми нагрузками в 2019 году для Украины возможен, и он ничего хорошего не принесёт банковскому сектору". По его мнению, постепенное повышение учётной ставки НБУ — единственный инструмент, который может подстраховать украинских банкиров от оттока капитала в США, где ключевая ставка ФРС, как ожидается, продолжит расти.

На стремительный взлёт кредитования в Украине в ближайший год вряд ли стоит рассчитывать. Но и громких банкротств финучреждений уже можно не опасаться

Возможное обострение политической ситуации в Украине также пойдёт не на пользу банковской системе, равно как и всей экономике. "Предстоящие в 2019 году президентские выборы снизят аппетит банков к риску в следующие 12–18 месяцев", — предполагает Анастасия Туюкова. По её мнению, рост кредитования, скорее всего, будет медленнее потенциально возможного.

Сохраняются специфические риски для банков и в правовой сфере. Прежде всего речь идёт о незащищённости прав кредиторов. "Пока банки не будут понимать, что имеют эффективный механизм взыскания задолженности, ожидать значительного роста кредитования в корпоративном сегменте не приходится", — заключает Алексей Филипов из KPMG. Также, по его мнению, снизить стоимость гривневых заёмных ресурсов пока не позволит высокая инфляция. По всей видимости, в 2018 году этот показатель снова будет двузначным.

Учитывая названные экспертами риски, на стремительный взлёт кредитования в Украине в ближайший год вряд ли стоит рассчитывать. Но и громких банкротств финучреждений уже можно не опасаться. С функцией сохранения сбережений украинские банки научились справляться.