Покажите деньги: пограничники ЕС стали проверять платежеспособность россиян

Подтверждением могут служить наличные или карты не российских банков.

Россияне, посетившие в последнее время страны Евросоюза, жалуются на нововведение, с которым столкнулись при въезде на территорию ЕС, пишет The Moscow Times. Европейские пограничники стали выборочно проверять у гостей наличие средств на все время пребывание в стране. На контроле нужно предъявить либо наличные. либо действующую в Европе банковскую карту.

Изданию известно пять таких случаев: трижды ему пожаловались на такой прием в Германии и по одному разу — во Франции и в Австрии. Однако из собеседниц, 46-летняя москвичка, рассказала, что во Франкфурте ей пришлось 12 часов провести в аэропорту, так как карта китайской платежной системы Union Pay от "Россельхозбанка" немецких пограничников не устроила. Москвичке пришлось ждать, пока из Стамбула ей с попутчиком привезут недостающую сумму, лишь после этого она смогла выйти в город.

Визовые консультанты пояснили, что у многих стран есть требования, касающиеся наличию средств на поездку. От приехавших в Германию требуется иметь при себе не менее 100 евро на каждый день поездки, в Финляндию — около 50 евро, в Австрию — 60 евро в сутки, в Испании — 90 евро, в Италии — 45 евро. Если деньги хранятся на карте, нужно предъявить выписки о хранящихся на счетах средства. Если таких денег нет, можно предъявить спонсорские письма от родственников или работодателей.

Напомним, 5 августа латвийские власти приняли решение больше не выдавать визы гражданам России. Исключение могут сделать только для тех, кто хочет приехать на похороны родственника. Власти Эстонии перестали выдавать визы еще в марте. Теперь они намереваются добиться запрета на выдачу виз для россиян в Европу и планирует направить соответствующие предложение руководству Евросоюза.

Ранее сообщалось, что грузинский бар Dedaena Bar ввел входные "визы" для российских граждан. Для их получения нужно заполнить анкету, вопросы которой касаются войны в Украине и Грузии. Только после удовлетворяющих администрацию ответов россияне смогут войти внутрь.