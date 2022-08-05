Покажіть гроші: прикордонники ЄС почали перевіряти платоспроможність росіян

Підтвердженням можуть бути готівка або картки не російських банків.

Росіяни, які останнім часом відвідали країни Євросоюзу, скаржаться на нововведення, з яким зіткнулися при в'їзді на територію ЄС, пише The Moscow Times. Європейські прикордонники стали вибірково перевіряти наявність коштів на весь час перебування в країні. На контролі необхідно показати або готівку, або банківську карту, що діє в Європі.

Видання відомо п'ять таких випадків: тричі поскаржилися на такий прийом у Німеччині і по одному разу — у Франції та Австрії. Проте одна із співрозмовниць, 46-річна москвичка, розповіла, що у Франкфурті їй довелося 12 годин провести в аеропорту, оскільки карта китайської платіжної системи Union Pay від "Россельхозбанка" німецьких прикордонників не влаштувала. Москвичці довелося чекати, поки зі Стамбула їй із попутником привезуть суму, що бракує, лише після цього вона змогла вийти в місто.

Візові консультанти пояснили, що багато країн мають вимоги щодо наявності коштів на поїздку. Тим, хто приїхав у Німеччину, потрібно мати при собі не менше 100 євро на кожен день поїздки, у Фінляндію — близько 50 євро, в Австрію — 60 євро на добу, в Іспанії — 90 євро, в Італії — 45 євро. Якщо гроші зберігаються на карті, потрібно пред'явити виписки про кошти, що зберігаються на рахунках. Якщо таких грошей немає, можна надати спонсорські листи від родичів чи роботодавців.

Нагадаємо, 5 серпня латвійська влада прийняла рішення більше не видавати візи громадянам Росії. Виняток можуть зробити лише для тих, хто хоче приїхати на похорон родича. Влада Естонії перестала видавати візи ще в березні. Тепер вони мають намір домогтися заборони на видачу віз для росіян у Європу і планує направити відповідні пропозиції керівництву Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що грузинський бар Dedaena Bar запровадив вхідні "візи" для російських громадян. Для їхнього отримання потрібно заповнити анкету, питання якої стосуються війни в Україні та Грузії. Тільки після відповідей, які задовольняють адміністрацію, росіяни зможуть увійти всередину.