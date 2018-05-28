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Главная » Деньги » Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь

Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь

Очень воздушный экспресс. Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом и аэропортом Борисполь
Фото: Укрзализныця

Министерство инфраструктуры возобновило когда-то скандальный проект по строительству железнодорожного сообщения между Киевом и главным аэропортом страны. Теперь он обойдётся государству значительно дешевле, чем планировалось, а закончить работы собираются до конца года. С чем связана такая спешка и сможет ли "Воздушный экспресс" выйти на самоокупаемость, разбирался Фокус

Ольга Прядко - 28.05.18 2143
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В одной из популярных телепередач о путешествиях ведущий с небольшим бюджетом на отдых в каждом городе мира выбирает, как ему добраться до центра: на такси, поездом, метро, автобусом или пешком. Что касается главного аэропорта Украины — вариант пешком для путешественника отпадает, т. к. до центра Киева от Борисполя добрых 35 км. Пока для выбора доступны вариант такси или автобуса, но уже с декабря этого года, если всё пойдёт по плану, добавится поезд. Укрзализныця анонсировала запуск проекта "Воздушный экспресс".

Новое исполнение старой идеи

Впервые о том, чтобы построить альтернативное автомобильному сообщение Киева с аэропортом, заговорили лет 7 назад. Тогда Государственное агентство по инвестициям подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Китая. Сумма предполагалась в $372,3 млн. Украинская сторона получила первый транш в $52,1 млн и уплатила около $40 млн страхового платежа. Китайские деньги бесследно пропали, экспресс не построили. Но идея не канула в лету. Нынешнее руководство Министерства инфраструктуры Украины решило, что строить нужно, но своими силами и за меньшие деньги. Сегодня речь идёт уже о 580 млн грн. В марте этого года начали готовиться к строительным работам. В середине мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил заверение главы Укрзализныци Евгения Кравцова в том, что к 1 декабря 2018 года инфраструктура для запуска "Воздушного экспресса" будет готова.

Около 80% европейских аэропортов с пассажиропотоком более 10 млн имеют железнодорожное сообщение

Планируется, что рельсовые автобусы Pesa будут курсировать от центрального железнодорожного вокзала Киева до терминала D международного аэропорта Борисполь. Возможно, по дороге будут остановки на станциях "Выдубичи" и "Дарница", но окончательно это ещё не утверждено. Добраться из столицы до Борисполя можно будет примерно за 35 минут. В Укрзалиныце обещают, что в будние дни рейсы будут ежечасными, в выходные — раз в 30 минут. В 2019 году, по планам руководства УЗ, экспресс должен перевозить около 3 млн человек ежегодно. Стоимость проезда составит 80 грн. Срок окупаемости проекта — около 10 лет.

Кому это нужно

Эксперты находят в этом проекте как достоинства, так и недостатки. Главным аргументом против строительства железнодорожного сообщения в 2018 году является экономическая нецелесообразность проекта. "Для того чтобы проект окупался при такой цене на билет, должен быть пассажиропоток", — считает Владимир Шульмейстер, директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего. По его словам, решение о запуске такого сообщения будет целесообразным при пассажиропотоке аэропорта в 15–20 млн человек ежегодно. "У нас, к сожалению, пока только 10 млн человек, часть из которых — это транзитные путешественники, которые не станут клиентами для этого проекта", — отмечает Шульмейстер.

Главными мотивами для спешки могут быть приближающиеся выборы и желание подзаработать на крупном проекте

В пресс-службе аэропорта Борисполь говорят, что в 2017 году на чартерные рейсы пришлось примерно 2,9 млн пассажиров, на нерегулярные — около 2,5 млн пассажиров, на регулярные — до 5,2 млн.

В поддержку проекта Богдан Долинце, авиационный эксперт, говорит, что около 80% европейских аэропортов с пассажиропотоком более 10 млн имеют железнодорожное сообщение.

"Аэропорты диверсифицируют риски и используют несколько разных видов транспорта. Все аэропорты, которые обслуживают 15 млн пассажиров и более, тяжело обходятся без дополнительных видов сообщения. Такое железнодорожное сообщение даёт возможность снизить нагрузку по подвозу к аэропорту примерно на 1000 автомобилей в сутки или 30 автобусов", — поясняет эксперт. Что касается планов международного аэропорта Борисполь, то в 2018 году там прогнозируют пассажиропоток около 12 млн человек с учётом транзитных потоков.

Пожалуй, одним из основных преимуществ железнодорожного сообщения является возможность точно рассчитать время в пути и не застрять в автомобильной пробке. Но, по словам Владимира Шульмейстера, пробки на Южном мосту в Киеве, который напрямую выводит к Бориспольской трассе, практически никак не скажутся на времени поездки в аэропорт. "Пробка на Южном мосту бывает с 18:00 до 19:30. На это период времени приходится около 15% всех рейсов аэропорта. Учитывая, что этот вечерний слот забит, дальнейший рост Борисполя будет осуществляться за счёт других временных интервалов, например, дневного, ранним утром или совсем поздним вечером", — отмечает Шульмейстер. По мнению эксперта, необходимость в таком проекте появится через года через четыре, а пока главными мотивами для спешки могут быть приближающиеся выборы и желание подзаработать на крупном проекте.

 

Когда цена не влияет

Как уже отмечалось, стоимость проезда в поезде до аэропорта составит 80 грн, в пересчёте на текущий курс это чуть больше 2,5 евро. Такая цена является одной из самых низких в Европе, если сравнивать соотношение цена/расстояние. "В среднем стоимость проезда на такое расстояние от 8 до 10 евро, есть суммы выше", — говорит Богдан Долинце. Но рассматривать эти показатели стоит только в привязке к стоимости проезда в других видах транспорта. К примеру, билет на SkyBus стоит чуть больше 3 евро (100 грн). Тут ценовые диапазоны совпадают. Стоимость же такси составляет 10–13 евро, но уровень комфорта тут намного выше, чем в остальных вариантах.

В США и Европе поездка на такси в аэропорт стоит десятки долларов или евро, поэтому поезда до терминалов пользуются большой популярностью

К этому стоит добавить, что позволить себе билет на самолёт могут люди со средними и выше среднего доходами, а значит, и такси им в большинстве случаев будет по карману. Подтверждает эту мысль Данил Ваховский, директор по маркетингу компании Uklon. "Те, кто пользуется такси, не изменят предпочтения. В такой услуге заинтересованы транзитные пассажиры, которые, например, едут из другого города, чтобы попасть в аэропорт и улететь в отпуск", — считает он. Данил Ваховский добавляет, что за границей поездка на такси в аэропорт стоит десятки долларов или евро, поэтому поезда до терминалов пользуются большой популярностью. Часть клиентов авиакомпаний не готова отказываться от поездок на собственном авто, оставляя его на платных автостоянках недалеко от аэропорта, где суточная стоимость парковки может составлять около 50 грн.

Проект "Воздушного экспресса" в перспективе — неплохое решение. Всегда лучше иметь альтернативу и выбирать из нескольких вариантов. С другой стороны, при тарифе в 80 грн велика вероятность, что эти перевозки, как и большинство пассажирских сейчас, будут убыточными. Возникает вопрос, нужна ли такая спешка в запуске проекта, или стоит подождать, пока пассажиропоток Борисполя станет выше? В конечном итоге, если проект запустят быстро, то также быстро станет понятно, нужна ли была вся эта спешка. Пассажир проголосует гривной.

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