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Главная » Деньги » НБУ готов ужесточить монетарную политику, если не будет транша МВФ

НБУ готов ужесточить монетарную политику, если не будет транша МВФ

НБУ готов ужесточить монетарную политику, если не будет транша МВФ
Здание НБУ / Фото: пресс-служба Нацбанка

Будут введены и некоторые валютные ограничения

31.05.18 224
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В случае усиления инфляционного давления и не получении Украиной очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), Нацбанк Украины может начать ужесточать монетарную политику, а также ввести некоторые валютные ограничения.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, передает "Интерфакс-Украина".

"Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного вывода капитала", - сказал он во время конференции центробанков Украины и Польши.

По словам Смолия, вопрос возможных сценариев развития событий в случае отсутствия очередного кредитного транша МВФ обсуждался во время заседания комитета монетарной политики НБУ.

Напомним, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, что для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ критически важно принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.

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