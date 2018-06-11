Украина ждет новый транш от МВФ осенью, - Минфин

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова ожидает получения транша от Международного валютного фонда осенью этого года.

Об этом она сообщила в интервью изданию The Financial Times.

По словам Маркаровой, сейчас ведутся переговоры по тарифам на газ и реформы энергетического сектора, и Минфин рассчитывает их скоро завершить и получить транш МВФ.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе. Мы не рассматриваем вариантов, в которых остаемся без этого сотрудничества", - отметила Маркарова.

Она также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Напомним, МВФ назвал главные реформы для роста украинской экономики. Особое внимание нужно обратить на институциональную экономику.