Минфин ожидает рост экономики 3,5%

Рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,5%, ожидает Министерство финансов.



Об этом на пресс-конференции заявила исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова, добавив, что согласно прогнозу социального и экономического развития, разработанному Министерством экономического развития и торговли Украины, этот показатель составит 3,2%, передает УНИАН.



"Вы знаете, что у нас два года подряд есть экономический рост. В прошлом году было 2,5%, в этом году мы ожидаем 3,5%", - сказала она.

Маркарова добавила, что данного показателя недостаточно для развития экономики, а наиболее эффективным инструментом для этого являются прямые иностранные инвестиции.



Она выразила надежду, что в этом году ситуация кардинально изменится, в том числе благодаря новой кампании по приватизации государственных активов.

Ранее Министерство экономического развития и торговли спрогнозировал три сценария, по которым может измениться курс гривны относительно доллара на протяжении 2019-2021 годов.