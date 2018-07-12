Львовские стоматологи требуют выплатить зарплату за год

Сегодня, в четверг, 12 июля, во Львове работники 3-й коммунальной стоматологической поликлиники заблокировали главу бюджетной комиссии городского совета Викторию Довжик в сессионном зале.
Стоматологи требуют принять решение о погашении задолженности по выплате заработной платы за 12 месяцев.
Об этом сообщает Дивись.info.
Как пояснила Виктория Довжик, бюджетная комиссия рассмотрела требования стоматологов и направила на рассмотрение юридического и гуманитарного департаментов горсовета.
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По ее словам, она озвучила это работникам 3-й стоматполиклиники, однако они отказались выпускать ее из зала. Сейчас там остаются только представители Национального корпуса и стоматполиклиники.
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе.