Самый богатый депутат Киевсовета за год заработал 34 млн грн, - Честно

Это Сергей Башлаков из "Самопомощи"

Больше всех заработал за прошлый год депутат Киевсовета от "Самопомощи" Сергей Башлаков. За год его доход составил 34 миллионов гривен.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Согласно декларации Башлакова, он получил 17 млн дивидендов, а также 15 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

На втором месте в рейтинге оказался депутат от "Солидарности", владелец сети "Фуршет" Игорь Баленко с 16-ю млн грн дохода.

Третью строчку занимает депутат от "Единства" Сергей Крымчак. Он заработал в прошлом году 10 миллионов гривен.

Ольга Веремеенко из "Батькивщины" заняла четвертое место в списке самых богатых по уровню дохода. Она в 2017 году получила 8,7 миллиона гривен.

И, наконец, замыкает пятерку богачей ее коллега по фракции Ваган Товмасян с 7,8 миллиона гривен.

Напомним, каждый пятый украинский миллионер в прошлом году обеднел.