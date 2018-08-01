Нацбанк по-новому рассчитывает валютный курс

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Официальный курс гривны к доллару США будет рассчитываться на основании информации о всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины (МВРУ) с другими банками и Национальным банком Украины, и информация о которых предоставлялась Национальному банку торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня также меняется способ отображения курса на официальном сайте НБУ.

В частности, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

Кроме того, обновленный официальный курс гривны к доллару будет публиковаться на два часа раньше - в 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Национальный банк будет публиковать официальный курс гривны, как на текущий день, так и на следующий.

К примеру, сегодня обнародован, кроме официального курса гривны к иностранным валютам на 01.08.2018, еще и установленный официальный курс гривны на 02.08.2018.

Напомним, Нацбанк спрогнозировал уровень инфляции в Украине на 2018-2020 годы.