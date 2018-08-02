Apple стоит триллион долларов

Капитализация Apple впервые достигла отметки в $1 трлн.
Об этом пишет Yahoo Finance.
На данный момент стоимость акций американского производителя смартфонов выросла на 1,7% с начала торгов 2 августа, до $205 за штуку.
Впрочем, фактически Apple пока только приближается к отметке в $1 трлн — 1 августа компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что уменьшила количество акций, доступных на бирже.
Из-за этого капитализация компании снизилась и порог цены акций, нужного для преодоления отметки в $1 трлн, изменился с $203,45 до $207,4.
Некоторые сервисы для мониторинга акций, такие как MarketWatch и Google Finance, успели обновить данные об Apple. Другие, такие как Yahoo Finance, продолжают рассчитывать капитализацию по прежним данным.
Напомним, Apple нанесла удар по Facebook и Google.