Apple стоит триллион долларов

Стоимость акций американского производителя смартфонов выросла на 1,7% с начала торгов 2 августа, до $205 за штуку

Капитализация Apple впервые достигла отметки в $1 трлн.

Об этом пишет Yahoo Finance.

На данный момент стоимость акций американского производителя смартфонов выросла на 1,7% с начала торгов 2 августа, до $205 за штуку.

Впрочем, фактически Apple пока только приближается к отметке в $1 трлн — 1 августа компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что уменьшила количество акций, доступных на бирже.

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Из-за этого капитализация компании снизилась и порог цены акций, нужного для преодоления отметки в $1 трлн, изменился с $203,45 до $207,4.

Некоторые сервисы для мониторинга акций, такие как MarketWatch и Google Finance, успели обновить данные об Apple. Другие, такие как Yahoo Finance, продолжают рассчитывать капитализацию по прежним данным.

Напомним, Apple нанесла удар по Facebook и Google.