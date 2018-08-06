McDonald’s обзавелся собственной криптовалютой

Знаменитому Биг Маку исполнилось 50, и это событие McDonald’s решил праздновать всеми доступными способами. Например, выпустить собственную вылюту.

Несмотря на то что в наше время самой продвинутой считают криптовалюту, МакДональдс решил пойти более привычным путем и представить деньги, которые можно потрогать и использовать в расчетах. Новая валюта получила название MacCoin. Известна даже ее точная ценность: один МакКойн равен одному Биг Маку, или 3,99 долларов США, пишет Mashable.

За MacCoin можно получить бесплатный Биг Мак в заведениях в 50 странах мира. Получить саму монету можно в ресторанах сети быстрого питания: за покупки еды, за участие в конкурсах и т.п. (каждое заведение разработало свой способ раздачи MacCoin).

В США MacCoin можно будет использовать в 14 000 заведениях быстрого питания McDonald’s.

Монет выпустили много — более 6,2 млн, на них изображены творческие работы, которые имеют отношение к продолжительной истории существования Биг Мака в McDonald’s. Всего создано пять различных вариантов монет. Каждая из них представляет одно из десятилетий: сила цветов в 1970-х годах, поп-арт в 1980-х годах, абстрактные формы для 1990-х годов, технологии для 2000-х и коммуникации для 2010-х.

Семь языков, использованных во всех версиях дизайна, направлены на то, чтобы охватить максимально широкую аудиторию в разных странах мира, монеты изготовлены на арабском, английском, индонезийском, мандаринском, португальском, французском и испанском языках.

"Мы хотели устроить мировое празднование, столь же уникальное, как сам бургер, — сказал исполнительный директор компании Стив Истербрук. — МакКойн превзойдет мировые валюты, чтобы отметить наш знаменитый культовый бургер, давая возможность клиентам по всему миру насладиться Биг Маком за наш счет".

Монеты MacCoin были выпущены 2 августа, в 100-летний юбилей Джима Деллатти, изобретателя Биг Мака.

Напомним, McDonald’s уберет из Happy Meal чизбургеры.