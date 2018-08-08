Tesla может полностью стать собственностью Илона Маска

Генеральный директор Tesla Илон Маск намеревается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи.
"Собираюсь выкупить Tesla по $420 за акцию. Финансирование обеспечено", — сообщил он.
Уже подсчитано, что при такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 млрд. Отмечается, что Маску, впрочем, не придется столько платить, поскольку ему уже принадлежит около 20% компании.
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Единственным препятствием для Маска может стать получение одобрения от акционеров. Он написал, что у них есть два пути — продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд. Маск выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.
Решение Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями Tesla и возобновила ее после того, как Маск опубликовал некоторые разъяснения. К закрытию рынков акции Tesla выросли на 11%.
Напомним, Tesla справилась. Объем выпуска Model 3 вышел на запланированный уровень.