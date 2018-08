Приватные мстители. Чем знамениты юридические компании, участвующие в деле ПриватБанка

В начале августа в Великобритании завершилось промежуточное слушание по делу ПриватБанка. Высокий суд Лондона рассмотрел заявление бывших совладельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова об отмене ареста их активов. Кроме того, украинские олигархи оспаривают и саму необходимость рассмотрения дела о выводе средств из национализированного ПриватБанка в Высоком суде Лондона. По прогнозам, окончательное решение по спору суд примет в октябре этого года.

На прошлой неделе происходила подготовительная часть процесса, во время которой заслушали аргументы сторон. Судебный процесс начался ещё в декабре прошлого года по иску государственного ПриватБанка к бывшим совладельцам и шести подконтрольным им компаниям, которых государство подозревает в мошеннических схемах вывода денег. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в присвоении $1,9 млрд. Якобы по результатам независимого аудита компании Kroll выяснилось: ещё до национализации банк заключил ряд сомнительных сделок, которые в итоге привели к убыткам на сумму около $5,5 млрд. Как отмечается в материалах суда, банк выдал кредиты 46 заёмщикам, якобы на закупку марганцевой руды, полиэтилена, концентрата яблочного сока и промышленного оборудования. Однако ни одна из компаний, заявляют в Привате, не собиралась делать поставки товаров или оборудования. По мнению истца, об этом свидетельствует то, что в большинстве из них не было возможностей выполнять многомиллионные контракты. 45 из 46 заёмщиков имели по одному наёмному работнику. Практически у всех компаний не было ни офисов, ни сайтов, ни персонала, ни складов. При этом объёмы заказов почти равны годовому объёму экспорта некоторых небольших стран. Более 65% кредитов согласовали в течение двух рабочих дней с момента подачи запроса. В целом ПриватБанк выдал свыше 120 кредитов на суммы от $3,7 до $57 млн. Этим занимался специально созданный отдел банка, не проверяя платёжеспособность заёмщиков. Большинство вышеупомянутых компаний вообще не имели кредитной истории. Также интересный факт — ни одна из них не имела истории продаж. 39 из 46 заёмщиков или не предоставляли информации о своём бизнесе, или отмечали, что занимаются "неспециализированной оптовой торговлей".

Уже после национализации ПриватБанка государство добилось ареста активов экс-владельцев финучреждения и шести афилированных с ними компаний стоимостью более $2,5 млрд. Суд также обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию о принадлежащих им активах.

Интересы Игоря Коломойского в Высоком суде Лондона представляет британская юридическая компания Fieldfisher, Геннадия Боголюбова — американская Skadden. Интересы государственного ПриватБанка — британская фирма Hogan Lovells.

Самая влиятельная юридическая фирма Уолл-стрит — именно так американская пресса окрестила компанию Skadden, защищающую интересы Геннадия Боголюбова. Её годовой доход составляет более $2,5 млрд.

В Skadden хорошо знакомы с украинскими реалиями. К их услугам во времена Януковича дважды обращался Минюст (по делу экс-премьера Юлии Тимошенко). Фирма также сотрудничала с американскими политтехнологами Полом Манафортом и Риком Гейтсом, которые консультировали Януковича.

В частности, юристы компании в 2012 году составили отчёт, который оправдывал заключение Тимошенко. Они сделали выводы, что тюремный срок экс-премьеру не был политически мотивирован. Эти выводы противоречили позиции США и ЕС. А госдепартамент США назвал документ фальшивым несмотря на то, что соавтором отчёта стал управляющий партнёр Skadden Грегори Крейг, работавший адвокатом Белого дома в администрации Барака Обамы. За этот отчёт компания официально получила лишь 95 тыс. грн (почти $12 тыс. по тогдашнему курсу). Однако позже ей якобы доплатили из "чёрной бухгалтерии" Януковича ещё около $1 млн.

Второй раз к Skadden правительство Януковича обращалось в 2013 году — при рассмотрении дела "Тимошенко против Украины" в Европейском суде по правам человека. Тогда за услуги юридической компании из бюджета заплатили 10,2 млн грн (более $1,2 млн). Впоследствии Генпрокуратура обвинила Александра Лавриновича, бывшего Министра юстиции Украины, его заместителя и главного бухгалтера Минюста в безосновательной и незаконной растрате бюджетных средств.

В прошлом году Skadden вернула $567 тыс. Украине, заявив, что эти деньги правительство заплатило ранее за работу, которая так и не была выполнена.

Интересы национализированного банка в суде представляет британская юридическая фирма Hogan Lovells, которая уже имеет выигранное дело против экс-акционеров ПриватБанка в пользу другого украинского олигарха — Виктора Пинчука.

Hogan Lovells — одна из самых известных юрфирм в мире с годовым оборотом более $2 млрд. Такие цифры позволяют компании войти в список топ-7 наиболее прибыльных юридических фирм мира.

В 2013 году Hogan Lovells представляла интересы украинского бизнесмена Виктора Пинчука, который требовал от Коломойского и Боголюбова $2 млрд. Этот судебный процесс британская пресса назвала одним из самых дорогих в истории английского права. Пинчук заявлял, что в середине 2000-х передал экс-владельцам Привата $130 млн для покупки Криворожского железорудного комбината. В суде он утверждал, что не получил от Коломойского и Боголюбова ни предприятия, ни денег. Утраченную за эти годы прибыль Пинчук оценил в $2 млрд.

В результате олигархи разошлись, заключив мировое соглашение. Пинчук остался доволен работой Hogan Lovells, получив в качестве компенсации элитную недвижимость в Лондоне ценой около $500млн.

В рамках международного расследования Paradise Papers журналисты выяснили, что юристы Hogan Lovells также помогали зарегистрировать Пинчуку коммерческую недвижимость на офшорные компании на острове Мэн.

Кроме того, Hogan Lovells одержала победу в ещё одном похожем деле. Оно касалось масштабной мошеннической схемы вывода денег через офшорные компании из казахского БТА Банка бывшим владельцем финучреждения Мухтаром Аблязовым. За победу, которая принесла БТА Банку $2,1 млрд без длительной и дорогостоящей судебной тяжбы, Hogan Lovells получила престижную премию The Lawyer Awards 2013. Стоимость юридических услуг компании тогда не разглашали.

Игоря Коломойского в суде представляет юридическая компания Fieldfisher. В отличие от других представителей судящихся сторон, о Fieldfisher нет публичных упоминаний о работе с украинскими клиентами.

Fieldfisher — юридическая компания с главным офисом в Лондоне и почти двумя десятками представительств в разных странах мира. Это 37-я по уровню доходов юридическая компания в Великобритании с годовым доходом более $200 млн.

Юридическая компания специализируется на решении коммерческих споров, в том числе в банковской сфере. Вероятно, Коломойский рассчитывает на внесудебное решение дела, ведь Fieldfisher имеет большой опыт в медиации и является основателем ведущего института медиации в Великобритании.

Также известно, что адвокат Игоря Коломойского — партнёр юридической фирмы Fieldfisher Эндрю Лафферти.

Юристы, как и их заказчики, неохотно говорят о стоимости услуг. Даже в государственном ПриватБанке отказались назвать цену услуг компании Hogan Lovells, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако Фокус попросил украинских юристов оценить ориентировочную стоимость "защиты" и "нападения" в Лондонском суде.

Маркиян Мальский, партнёр адвокатского объединения ARZINGER, считает, что в этом деле гонорары юридических компаний не будут напрямую корреллировать с суммой спора. "Большую часть работы действительно очень изящно выполнят иностранные коллеги. Будет много свидетелей и экспертов, ведь чем масштабнее дело, тем больше юридической работы нужно проделать. Однако я не думаю, что в деле будут фиксированные или максимально определённые гонорары, скорее всего, это будет почасовая оплата", — рассказывает Мальский. По его словам, гонорары британских адвокатов составят в среднем $500–700 за час. А вот общую стоимость процесса украинский юрист оценивает примерно в $15 млн.

Ростислав Кравец, старший партнёр адвокатской компании "Кравец и Партнёры", несколько скромнее оценивает стоимость услуг иностранных коллег — от $500 тыс. до $3 млн. По его словам, обычно чем больше сумма, на которую претендуют в судебном споре, тем больший гонорар получают адвокаты. Однако прямой зависимости в процентном отношении нет. "Учитывая указанную сумму спора, гонорар адвокатской компании может составлять несколько миллионов долларов. Кроме того, сюда могут входить дополнительные затраты на привлечение экспертов, детективов, которые будут доказывать различные обстоятельства", — считает Кравец.

Он добавляет, что иностранные компании часто ставят определённую зависимость суммы гонорара от выигрыша дела. Так называемый гонорар успеха — это дополнительные бонусы и премии в случае успеха.

Сорвать куш

Топ-5 самых высоких гонораров, которые получали юридические компании за свои услуги

$1,6 млрд — самая большая сумма, которую когда-либо получали юристы за одно дело. Эти деньги разделили компании, обслуживавшие банкротство американского банка Lehman Brothers, в 2008 году. Самый большой гонорар — $512 млн получила консультационная фирма Alvarez&Marsal.

$755 млн получили юристы, которые в 2009 году обслуживали банкротство канадской телекоммуникационной компании Nortel. Самый большой гонорар — $ 217 млн получила юридическая фирма Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP, координировавшая работу юристов по делу Nortel на территории США.

$701 млн составил гонорар юристов, представлявших интересы США при рассмотрении дела о крупнейшей в истории США финансовой пирамиде, которую создал Бернард Мейдофф. $384 млн получила юридическая фирма Baker Hostetler, специалисты которой добились возвращения $17,5 млрд, вовлечённых в финансовую пирамиду. Её основатель получил максимально разрешенный законодательством США срок заключения — 150 лет.

$688 млн получила юридическая фирма Coughlin Stoia Geller Rudman&Robins LLP в результате выигрыша процесса против компании Enron, в прошлом — одной из крупнейших энергетических компаний США. Юридическая компания получила 9,5% от компенсации, которую выплатила обанкротившаяся энергетическая компания.

$345 млн заработал самый богатый американский юрист Джо Джемейл, представляя интересы нефтяной компании Pennzoil, Co. Причиной судебного процесса стало то, что в Texaco, Inc. была предыдущая неофициальная договорённость о приобретении Pennzoil, Co. Однако в последний момент Texaco, Inc приобрела другую компанию. Pennzoil, Co обратилась в суд, который обязал Texaco выплатить Pennzoil $10 млрд. Гонорар Джемейла составил $335 млн, а его помощника — $10 млн. Состояние Джемейла достигает примерно полутора миллиарда долларов. Все деньги он заработал юридической практикой.