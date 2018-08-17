За полгода Украина продала в страны ЕС овощей на $24,3 млн

За 6 месяцев 2018 года Украина экспортировала в страны Евросоюза 62,7 тысяч тонн овощей на 24,3 млн долларов.



Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минагрополитики.



Больше всего Украина продала в ЕС сушеных овощей, очищенных, лущенных или неочищенных от семенной оболочки, измельченных либо не измельченных – 52870 тонн на 14 млн 558 тысяч долларов.

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Кроме того, много купили европейцы украинского лука и чеснока – 4679 тонн за 1,7 млн долларов, огурцов и корнишонов, свежих или охлажденных – 1860 тонн за 2,7 млн долларов и овощей сырых или вареных в воде или на пару, мороженых – 1692 тонн за 2,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Европе привела к проблемам с овощами.