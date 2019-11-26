Врачи подчеркнули, что главное для них – благополучие животных, именно поэтому и пришлось пойти на такой шаг

На днях видео из Австралии, на котором женщина сбрасывает с себя рубашку, окутывает ею коалу и выносит ее из огня лесного пожара, разлетелось по мировым СМИ и стало вирусным в соцсетях. Животное передали на лечение в специальный госпиталь и назвали Льюис.

У коалы были тяжелые ожоги верхних и нижних лап, за ней круглые сутки ухаживали врачи. Но это не дало результата.

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"Сегодня мы приняли решение усыпить Льюиса", - говорится в сообщении госпиталя для коал в Facebook.

Врачи подчеркнули, что главное для них – благополучие животных, именно поэтому и пришлось пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что в пожарах погибло не менее 1 тыс. коал, а 80% среды их обитания было уничтожено. Эти животные могут стать функционально исчезнувшим видом, т.е. их численность настолько мала, что естественный рост популяции прекращается.

Недавно был открыт сайт "Go Fund Me" для сбора пожертвований на лечение пострадавших коал. Активистам удалось уже собрать 1,33 млн долларов, что значительно превысило ожидаемую сумму в 25 тыс. долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

За последние 40 лет позвоночных животных на Земле стало на 60% меньше.