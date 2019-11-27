Допускаться к соревнованиям и только под Олимпийским флагом будут лишь спортсмены без допингового бэкграунда

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года, а также запретить проводить международные турниры на территории России. Эти рекомендации 9 декабря рассмотрит исполком WADA и примет решение о санкциях.

Поводом для санкций названо нарушение антидопинговых правил, в частности, манипуляции с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории и с базой данных этих проб.

CRC предлагает исполкому WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио летом 2020-го, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года. Допускаться на эти соревнования будут лишь те спортсмены, кто сможет продемонстрировать "полную непричастность" к нарушению антидопингового регламента.

Россия потеряет право принимать некоторые значимые состязания. Речь идет и о тех соревнованиях, которые стране уже достались, но с оговоркой — за исключением ситуаций, когда перенести турнир невозможно "с юридической и практической точек зрения".

У российской стороны будет три недели на то, чтобы объявить о согласии с решением исполкома WADA. Если она с ним не согласится, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд, который вынесет решение в трехмесячный срок.

Подобный вариант участия в Олимпийских играх для России может быть не первым, поскольку аналогичный применялся на предыдущей Олимпиаде.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. За нарушение антидопинговых правил были аннулированы результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах 43 российских спортсмена. В сентябре 2019-го WADA открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу.

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