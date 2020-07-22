Непозволительная роскошь. Может ли самая бедная страна в Европе иметь самые высокие "зеленые" тарифы?

Я не эксперт в энергетике, но глядя, как многие мои знакомые, которых я уважаю, пишут о том, что государство "кидает" инвесторов в этот сектор экономики, позволю себе высказать свое мнение.

Этот тариф был создан еще в 2008, чтобы дать возможность "своим" зарабатывать сверхприбыли.

С точки зрения экономики, он не имеет никакого смысла —возобновляющаяся энергетика это важно, но для стран на более высоком уровне развития. Для нас сейчас важнее направлять субсидии в направления, которые создают рабочие места и повышают средний уровень дохода населения, а не уменьшают вредные выбросы в атмосферу.

Если коротко, не может самая бедная страна в Европе иметь самые высокие "зеленые" тарифы.

За последние годы мне много раз предлагали стать "инвестором" в солнечные электростанции или ветряки, и я отказывался, объясняя, что эти тарифы должны быть изменены. И многие иностранцы, которых я знаю, тоже отказывались, понимая, что такой дисбаланс не может продолжаться вечно. ЕБРР прекратил финансировать такие проекты несколько лет назад — слишком поздно, как по мне.

Но многие вкладывали, в первую очередь, группа Рината Ахметова, и у нас создалась ситуация, когда дотации населения и бизнеса этим "зеленым" производителям стали запредельными. Кризис и падение спроса на электричество лишь усугубили ситуацию — ведь мы обязаны выкупать всю произведенную "зелеными" мощность, вынужденно закрывая атомные реакторы, которые генерируют энергию на порядок дешевле.

Поэтому решение правительства изменить "зеленые" тарифы в направлении их радикального снижения, лично я считаю абсолютно правильным. И конечно, нам не избежать судов и арбитражей, недовольные инвесторы будут пытаться отыграть ситуацию назад. Но уверен, это та цена, которую придется заплатить за ошибки прошлого.

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