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Главная » Мнения » Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости
Виктор Трегубов
журналист, блогер
Виктор Трегубов журналист, блогер

Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости

Гонка на выживание. Каким будет для Украины четвёртый год независимости

В 2017 году стране предстоит решать задачи, поставленные ещё три года назад

29.12.16 4434
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Да, странно называть 2016-й год третьим годом независимой Украины, а 2017-й — четвёртым. Формально они 25-й и 26-й. Но я не могу удержаться. Надеюсь, вы меня поймёте. Как оказалось, получить независимость и начать ею пользоваться — разные вещи. И наше государство опять внезапно оказалось молодым.

В 2014 году у нас появилась сверхзадача: построить новую страну. Создать институты: армию, суды, чиновничество, дипломатию, общественные организации. Всё это — в условиях войны и жёсткого внешнего давления, всё это — на узеньком пироге украинской экономики, всё это — под девизом "хочешь жить, умей крутиться".

Поэтому прошедший год хочется оценить именно с этой позиции: какие кирпичики мы сумели добавить в здание новой страны? Что нам удалось, что нет, а что мы просто проигнорировали? Соответственно, за что придётся браться в 2017-м? Давайте посмотрим.

У нас война, и в центре внимания — армия. Изменения, которые произошли в ней в 2016 году, мы можем смело записать в плюсы. За этот год мы:

— создали Силы специальных операций — отдельный элитный вид войск, обучаемый по западным лекалам и западными же инструкторами;

— более чем вдвое подняли зарплаты военным. При средней зарплате по стране в 5,5 тыс.грн даже свежеиспечённый рядовой солдат вне зоны боевых действий стал получать 7 тыс. грн. На "передке" — от 11 тыс. грн. Скромно, но по прежним меркам — небо и земля;

— вплотную приблизились к полностью профессиональной армии, отправив в резерв всех мобилизованных, а также тех, кто подписывал контракт "до завершения особого периода", но не рассчитывал, что период настолько затянется. Призывники теперь составляют лишь малую долю ВСУ, а в зону боевых действий их и раньше не посылали.

В следующем году нас ждёт серьёзное обновление обеспечения: новые комплекты формы, новые берцы, новые пайки. А заодно и новые образцы оружия. В этом году отдельные блины были комковатые: новые миномёты "Молот" оказались недостаточно надёжными. В следующем надеемся на лучшее: речь должна идти о серьёзном ракетном вооружении.

"Мы продолжаем выжидать,пока на оккупированных территориях самопроизвольно взрываются в лифтах террористы, а их обеспечение уменьшается прямо пропорционально российскому бюджету"

Стратегическая ситуация на фронте за этот год не изменилась — но этого и не планировалось. "Ползучими" действиями ВСУ добились ряда тактических успехов в серой зоне, самые значимые участки — промзона Авдеевки и Светлодарская дуга. В остальном мы продолжаем выжидать,пока на оккупированных территориях самопроизвольно взрываются в лифтах террористы, а их обеспечение уменьшается прямо пропорционально российскому бюджету.

Отсюда переходим к другому институту — дипломатии. Можно с уверенностью сказать: эту часть дома мы уже построили, хотя малярные работы не помешают. Отечественная дипломатия сумела добиться мировой поддержки Украины и продления санкций против РФ, хотя в начале и середине года этот вопрос был под большим сомнением. Наши внешнеполитические неудачи происходили в основном на тех фронтах, где Украина просто не могла ничего сделать.Повлиять на референдум в Голландии, выборы в США и затягивание предоставления безвиза уже после выполнения всех оговорённых условий пока не в наших силах.

Во внутренней политике победа года — прозрачность. А именно:

— внедрение новой технологии госзакупок ProZorro, выдающейся даже по мировым меркам;

— начало активной работы Национального антикоррупционного бюро — в качестве примера можно вспомнить дело Онищенко;

— старт электронного декларирования.

Последнее — очень важно. В этот раз народным депутатам пришлось наступить на горло собственным интересам, но они это сделали.Они сами показали нам все свои часы, манускрипты и хоромы — и выслушали всё, что мы по этому поводу думаем. Раньше такое сложно было даже представить.

Ещё один пункт — экономика. Повышение коммунальных тарифов было болезненным, но необходимым. Субсидии спасли от массовых возмущений: те, кто надеялись поднять в Украине волну бунтов, опять разочарованы."Нафтогаз" впервые заканчивает год с прибылью. Украина потихоньку забывает о газовой зависимости от РФ — той самой, которая долгие годы была нашим бичом и привязью одновременно. Начата децентрализация: всё больше средств остаётся в местных бюджетах. Тихо и несмело, но всё же идёт реформа образования.

"В ряде западных стран правительства могут смениться на более благожелательные к России — к этому нужно быть готовыми как украинским дипломатам, так и украинским военным"

А теперь о плохом, и просто об оставленном на следующий год:

— провалена реформа МВД: создана новая патрульная полиция, но не очищены авгиевы конюшни старых кадров в остальных подведомствах;

— толком не начата судебная реформа;

— медицинская реформа начала брать осторожный разгон лишь к концу 2016-го;

— реформа госслужбы, стартовавшая в 2016-м, вызывает множество нареканий. В отдельных министерствах чуть ли не прямым текстом называют новых госсекретарей "смотрящими" от президентской вертикали;

— несмотря на войну, в том числе информационную, не налажена не то что контрпропаганда, но и сколь бы то ни было эффективная система коммуникации государства с гражданами. Проще говоря,государство действует, а затем ставит перед фактом, но практически не разъясняет. Редкие исключения — выступления президента по ключевым вопросам, как в случае национализации ПриватБанка;

— продлён мораторий на продажу земель сельхозназначения;

— парламент остаётся слабым звеном украинской государственной машины. Большинство эфемерно, посещаемость удручает, процветают "договорняки" при сборе голосов и часты срывы голосований даже по самым нужным стране законопроектам. Более того, ничто не ведёт к улучшению ситуации: сохраняется как изначально вредная избирательная система с мажоритарщиками и закрытыми списками, так и набившая оскомину депутатская неприкосновенность;

— в публичной политике процветает популизм самого низкого пошиба.

Большинство этих задач придётся решать в 2017 году, невзирая на явное нежелание и сопротивление заинтересованных политических игроков. При этом всё указывает на то, что внешняя ситуация в "семнадцатом" будет намного жёстче, чем в уходящем году. Очень вероятны вооружённые провокации со стороны России сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента США — таким образом Москва будет подчёркивать свои амбиции в попытке "выторговать" у Вашингтона право на безответное вмешательство в дела Украины. В ряде западных стран правительства могут смениться на более благожелательные к России — к этому нужно быть готовыми как украинским дипломатам, так и украинским военным. И если у тех и у других "в тылу" будет неэффективное государство, нерабочий парламент, медиа, где предательство обнялось с некомпетентностью и всеобщие истерики, это явно не поможет им сотворить чудо.

Впрочем, для наших оппонентов год также не обещает быть простым. Мы с ними продолжаем бежать марафон, ожидая, кто же первый свалится, схватившись за печень. Это делает задачу построения в Украине нормального государства не только втрое более сложной, но и втрое более важной. Перспектива проиграть в гонке отлично мотивирует: жить-то хочется. И у нас нет иного выхода, кроме как сделать 2017 год успешным для Украины. Своими руками.

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