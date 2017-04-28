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Главная » Мнения » История с продолжением. Как "дело Мартыненко" повлияет на будущее коалиции
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества
Виталий Кулик директор Центра исследований проблем гражданского общества

История с продолжением. Как "дело Мартыненко" повлияет на будущее коалиции

История с продолжением. Как "дело Мартыненко" повлияет на будущее коалиции
Фото: УНИАН

Решение суда может запустить процесс изменений политической конфигурации

28.04.17 519
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Освобождение Николая Мартыненко в зале суда на поруки своих однопартийцев не является завершением этой истории. Это только начало кризиса. Сюжет теперь будет иметь продолжение не в кабинетах НАБУ и САП, а в кулуарах правящей "картельной партии" (БПП и "Народный фронт"), где заинтересованные стороны обсуждают "что это было?" и "как теперь договариваться?".

Есть все основания полагать, что удар по одному из главных бенефициаров "Народного фронта" произошёл после того, как на Банковой было принято политическое решение существенно пересмотреть обязательства перед партнёрами.

Вряд ли НАБУ можно обвинить в "заказе". Скорее речь может идти о том, что бюро проводит политику многоуровневой лояльности ко всем игрокам и учитывает пожелания как внешних доноров (например США), так и бенефициаров украинской власти. При этом вынуждено демонстрировать собственную эффективность и отсутствие табуированных персон. Отсюда громкие задержания.

В то же время Банковая отягощена обязательствами перед Аваковым — Турчиновым — Яценюком и хочет ослабить их "дружеские объятия". Ей нужно переформатировать правительство, укротить строптивого Гройсмана, потеснить Турчинова в ВПК, и если не отправить в отставку Арсена Авакова, то обложить его новыми замами.

По Мартыненко явно предполагался другой сценарий: залог в 300 миллионов, публичное обсуждение подробностей дела, привлечение свидетелей, проведение изъятий и, естественно, пикеты, статьи, медийная раскрутка.

Но "фронтовики" нарушили эти планы. Они "вписались" за Мартыненко и показали "командную игру". В отличие от БПП с их хилыми попытками отбить Насирова, "Народный фронт", не имея электорального рейтинга, сумел проявить политическую волю и мобилизоваться на защиту своего.

Выскажу крамольную мысль, но Аваков — Яценюк готовы к перевыборам. Инсайдеры утверждают, что в последние дни активизировалась работа по подготовке нового политического проекта на базе "Народного фронта". Партийные социологи пророчат ему со старта до 7%, которые при серьёзном финансовом и административном ресурсе можно дорастить до 12–15%.

"Досрочные парламентские выборы — это "орудие возмездия" и "последний аргумент" "Народного фронта" в торге с Банковой"

Да, в парламент смогут попасть не все, но Яценюку и Авакову нужны новые лица. Именно на них сейчас запрос у общества. А электоральная память у украинцев слишком короткая, чтобы помнить обо всех претензиях к правительству Яценюка.

Однако досрочные парламентские выборы — это "орудие возмездия" и "последний аргумент" "Народного фронта" в торге с Банковой. Хоть формат "картельной партии" и находится в кризисе, но всё же он даёт больше дивидендов, чем выборы. 

До возобновления пленарных заседаний Верховной Рады (16 мая) у партнёров есть время для определения новых правил игры и взаимных уступок. Возможно, "фронтовиков" потеснят в силовом блоке и введут новых "смотрящих" в МВД. Не исключены ротации в Генпрокуратуре. Потеряет сон и Владимир Гройсман, позиции которого сегодня в основном зависят от голосов "фронтовиков". Уже говорят о том, что новые люди появятся в Минэкологии, Минтрансе, оборонпроме, МинАПК и так далее. Не исключено, что пострадают интересы основных спонсоров "Народного фронта".

Например, рассматривается целый блок законопроектов, открывающих путь к национализации стратегических предприятий, находящихся в оперативном управлении (или даже собственности) Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.

Некоторые эксперты уповают на "внешнего управляющего", который "не допустит дестабилизации и перевыборов". Но в Вашингтоне давно уже намекают, что готовы вести диалог с любой властью в Украине, лишь бы та гарантировала выполнение обещаний и была договороспособной (в том числе в деле урегулирования конфликта с Россией в Донбассе). Европа же заинтересована в соблюдении рамок "несворачиваемости реформ" и соответствия условиям безвиза. Всё остальное — вопрос переговоров.

Таким образом, начало мая будет достаточно жарким временем для нашего политикума. Цена вопроса — будущее коалиции, правительства и досрочные парламентские выборы. И это пока ещё не все "чёрные лебеди" предстоящего политсезона определены…

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