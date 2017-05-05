Главное исчадие современности. Трамп искренне не понимает, чего от него хочет экзотический Путин

Нищівна поразка, якої одночасно завдав Путін ісламським терористам та вірусу Ебола, була легко прогнозована — у рейтингу головних загроз планеті Російська Федерація впевнено вирвалася вперед і лідирує. Навіть сирійський хімік Асад та північно-корейський ракетоман Кім Чен Ин тяжко хекають далеко за спиною московського царька і наздогнати його в турнірній таблиці шансів, схоже, не мають.

Приблизно про це доповів учора Конгресу США керівник ФБР Джеймс Комі, конгресмени уважно його слухали і солідно кивали головами — слова головного ефбеерівця повністю збігаються і з їхніми баченнями рейтингу головних ворогів цивілізованого людства. Втім, Конгрес США — це не те місце, де поговорили-послухали-розійшлися. І дуже схоже, що офіційне присвоєння Путіну почесного звання "головного виплодка сучасності" так просто йому не минеться. Та матиме цілком осяжні практичні наслідки.

Почули слова шановного містера Комі і нафтоаферисти на світових біржах, після чого впевнено та рішуче взялися мозолястими руками за важелі цін на нафту. Холоднокровно опустили вартість BRENT нижче 50 доларів за бочку і запитально подивилися на американських виробників сланцевої нафти: "Ще опускати, чи поки почекаємо?" Міжнародні експерти й аналітики негайно написали сотні статей, де пояснюють причини падіння вартості нафти переважанням попиту над пропозицією, бо деякі неслухняні експортери нафти чхати хотіли на рішення ОПЕК обмежити її видобуток. Причини називаються різні, але РФ від того аж ніяк не легше. Сам Путін, який вірить лише донесенням розвідки, свято переконаний, що це все "продєлки Трампа". І докладатиме ще більше зусиль, щоб якось із тим капосним Трампом домовитися.

"Фортуна від Путіна байдуже відвернулася і повернулася заляпаним зеленкою обличчям Навального. Котрий через той клятий Ютьюб обіцяє Путіну вже найближчим часом багато гострих емоцій"

Трамп у відповідь лише задоволено сміятиметься, щиро не розуміючи, чого від нього домагається той екзотичний Путін. Якого навіть поюзати не вдається, лише рейтинг заляпаєш. Для рейтингу набагато корисніше того Путіна бити і всіляко його принижувати, бо це дуже подобається і Конгресу, і пресі, і навіть — чого гріха таїти — американським громадянам усіх кольорів шкіри.

Путіну в цих умовах залишиться лише розчаровано чухати лисину і сумно спостерігати за кривою вартості нафти. Яка влітку традиційно впаде ще нижче. А це значить, що красти в РФ почнуть ще більше, боротьба телевізора з холодильником посилиться. І є всі підстави вважати, що холодильник в тій епохальній боротьбі переможе, адже на допомогу йому прийшов потужний і бадьорий союзник — Ютьюб. Контент якого Костянтин Ернст не контролює.

Таким чином, перемога в рейтингу світових паскудників, вочевидь, передостання перемога Путіна. Фортуна від нього байдуже відвернулася і повернулася заляпаним зеленкою обличчям Навального. Котрий через той клятий Ютьюб обіцяє Путіну вже найближчим часом багато гострих емоцій: 12 червня — в день Росії — на вулицях російських міст очікується поява великої кількості громадян, яким раптом стало дуже цікаво, куди Путін потратив нафтодолари за 17 бюджетних років. Відповідь їм дадуть озброєні кийками "космонавти", однак залишені без відповіді запитання так просто не зникають. І восени, як одностайно запевняють соціологи, слід очікувати особливо великої хвилі сердитих запитань. Хоча, схоже, що відповіді Путіна вже давно нікого не цікавлять. На планеті дедалі більше людей, яких цікавить лише одне: дата. Отой день і стане останньою перемогою Путіна. Навіть Книга рекордів Гіннесса авторитетно засвідчить, що того дня буде встановлено рекорд продажу шампанського.