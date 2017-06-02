"Ветеранский геморрой" и как с ним бороться. Несколько советов начинающим манипуляторам

Начальник управления коммуникации и прессы МО Украины полковник Оксана Гаврилюк назвала недавно весьма впечатляющую цифру. По состоянию на май нынешнего года 200,5 тыс. наших граждан получили статус участника боевых действий. И процесс продолжается, ибо конца вооружённого противостояния в Донбассе в обозримом будущем пока не просматривается.

Для страны с населением 40–42 млн человек указанная полковником Оксаной Гаврилюк цифра, несомненно, довольно весома.

В связи с этим в украинском обществе возникает своеобразная "новая реальность", которую нынешняя власть явно не может не учитывать. И дело тут не только в необходимости "дать землю", "выплатить компенсацию" или ещё каким-то образом реализовать данные законом ветеранам войны в Донбассе льготы и преференции.

Дело в том, что участники АТО, а по сути — ветераны всё ещё идущей войны за независимость нашей страны, становятся весьма значительным политическим фактором в стране. Более того, учитывая их гражданскую активность и весьма нетривиальное восприятие окружающей действительности, этот ветеранский "геморрой" может весьма чувствительно досадить любой власти независимо от её идеологической или финансово-ресурсной окраски. По сути, война для этих людей продолжается, просто в другой форме. Равнодушными они теперь точно не будут.

Именно этим и пользуются те, кто нынче борется за власть, ну или пытается её удержать. Посему ветеранское движение участников АТО в нашей стране уже становится действенным политическим инструментом. И даже больше — в отдельных случаях, обветренные в степях Донбасса парни уже стали неотъемлемой частью в политических и финансово-криминальных войнах.

"Ветеран АТО" — это уже своеобразный, эффективный, а потому модный тренд. В политических или бизнесовых разборках"

Сегодня "ветеран АТО" — это уже своеобразный эффективный, а потому модный тренд. В том числе и в политических или бизнесовых разборках. Если вам надо захватить какой-нибудь местный совет, заблокировать стройку, отжать бизнес, обвинить своих политических оппонентов в предательстве национальных интересов или продажности агрессору, ну или поучаствовать в других весьма специфических ристалищах, где нужна бескомпромиссная "борьба за правое дело", то очень эффективно задействовать для этого именно ветеранов АТО. В таком случае подразумевается, что людям, воевавшим за Украину, народ всенепременно поверит. Наиболее яркий и масштабный пример такого практичного и утилитарного использования тренда "ветеран АТО" в политических целях стала история с организацией блокады ОРДЛО. Всем известно, кто и как был её главным двигателем, какого накала достиг резонанс от этих событий и к чему в итоге привел.

Посему позволю дать несколько практических советов тем, кто желает воспользоваться брендом "ветеран АТО".

Если вы хотите достичь каких-то значительных целей в жёсткой конкурентной политико-экономической борьбе, лучше всего действительно договорится с какой-нибудь организацией ветеранов АТО или её отдельными представителями (читай руководителями). Если они разделяют ваши устремления и желания, то трудностей возникнуть не должно. Желательно, конечно, подкрепить достигнутые договорённости определённым количеством дензнаков. Это обеспечивает их стойкость и последовательность в отстаивании ваших интересов. Конечно, подавляющее количество реальных бойцов АТО в таких забавах участия не принимают. Однако бывают исключения. В том числе и среди известных стране лиц — участников АТО, ушедших в политические окопы ветеранов-депутатов. Вот именно к ним и стоит обращаться в первую очередь, эти точно обеспечат достаточный резонанс.

Однако если у вас с этим по каким-то причинам проблемы, а участие ветеранов необходимо позарез, не беда. Можно задействовать лайт-вариант. Для этого "заряжаете" из местной "качалки" группу равнодушных спортсменов, обряжаете их в "мультикам", а ещё лучше в украинский армейский "пиксель", цепляете этим сознательным товарищам пару медалек, значков и шевронов на тему АТО, заказанных в недорогой скобяной лавке, и выдаёте их за участников Иловайской трагедии или обороны Дебальцево (наиболее выигрышна тема "киборгов"), выводя на очередной марш "нескоренних".

"Можно использовать платное казачество, сдельную лжепатриотическую организацию или какое-нибудь общественное движение "За всё хорошее, против всего плохого"

В крайнем случае можно использовать платное казачество, сдельную патриотическую организацию или какое-нибудь быстро созданное общественное движение "За всё хорошее, против всего плохого". Но обязательно с вкраплением "раненых на донбасских фронтах" или, на худой конец, просто "участника обороны ДАПа". Да, это те же "титушки", но с орелом романтики войны за независимость. Это обязательно цепляет впечатлительную публику и позволяет с рекламной точки зрения замаскировать силовую составляющую ваших благих намерений.

Кроме того, вовсе не обязательно искать реальных или действительных ветеранов АТО, достаточно найти среди них пару-другую маргиналов (а они обязательно найдутся), готовых рассказать на камеру журналистам о том, что не за то он и его товарищи "отбивались в ДАПе" от ватных орд или "горели в танке под Дебальцево". Причём неважно, происходило это в действительности или нет. Главное, увязать выдвигаемые требования и пожелания именно с темой войны. Побольше пафоса, патриотической риторики и ужасов войны, а также героизма (не важно — реального или придуманного). В таком случае внимание СМИ, общественный резонанс и скандал вам обеспечены.

А под таким соусом становится возможным проворачивать всё что угодно — захватывать, например, областной совет, добиваясь переформатирования власти на местном уровне (исключительно "по воле народа"), блокировать стройку конкурента, отжимать бизнес, смещать мэров и губернаторов и даже менять законы или влиять на решения суда. Было бы желание, а парочка подходящих "бойцов АТО" (или их организаций) найдётся. Тут главное знать меру, не переборщить с военно-патриотической риторикой и не спалиться на деталях. А то, знаете ли, бывают "ветераны АТО", ближе чем на 10–15 км к передовой не приближавшиеся и не способные отличить основную огневую позицию от запасной. Настоящие ветераны АТО раскусывают такое влёт и при встрече могут банально навалять по сусалам своим "побратимам".